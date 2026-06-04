به گزارش خبرنگار میراثآریا، شامگاه پنجشنبه ۱۴ خردادماه در راستای ترویج سنت حسنه اطعام در روز غدیر و ایجاد فضایی شاد و معنوی، اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رودان با راهاندازی موکب پذیرایی، میزبان خیل عظیمی از عاشقان و دلدادگان ولایت در این شهرستان بود.
راضیه صالحی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رودان، ضمن تبریک این عید فرخنده اظهار کرد: عید غدیرخم بزرگترین عید مسلمانان است و برپایی این موکب با هدف گرامیداشت این واقعه تاریخی و خدمترسانی به مردم عزیز رودان انجام شد.
او با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ دینی در کنار فعالیتهای اجرایی افزود: خدمت به مردم و تلاش برای ایجاد نشاط معنوی در جامعه، افتخاری برای مجموعه ماست. در این موکب با توزیع نذورات، تلاش کردیم قطرهای از دریای بیکران محبت به امیرالمؤمنین (ع) را در سطح شهرستان جاری کنیم.
بر اساس این گزارش، موکب اداره میراثفرهنگی رودان که با استقبال پرشور اقشار مختلف مردم همراه بود، فضایی صمیمی و پر از شور غدیر را ایجاد کرد و تا پایان مراسمهای روز عید، پذیرای ارادتمندان اهلبیت (ع) بود.
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