به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ژیلا مشیری رئیس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با اعلام این مطلب تصریح کرد: این مسیر علمی با رونمایی از ۲۰ مجلد کتاب هم‌زمان با «روز ملی خلیج فارس» آغاز شد و در ادامه، ۱۰ عنوان اثر پژوهشی جدید نیز در «هفته میراث فرهنگی» به جامعه علمی کشور معرفی شد.

او افزود: در پی این اقدامات، مرکز معرفی فرهنگی با حضوری فعال در نمایشگاه مجازی کتاب (۲۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد)، بستری فراگیر برای دسترسی پژوهشگران و علاقه‌مندان به این آثار فراهم آورد. در جریان برگزاری این رویداد، کتاب‌های تخصصی پژوهشگاه با استقبال شایسته مخاطبان روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۴۰۰ نسخه از آثار منتشر شده توسط متقاضیان سراسر کشور خریداری شد.این میزان استقبال، نشان از نیاز جامعه علمی به منابع مستند و پژوهشی در حوزه میراث‌فرهنگی و جایگاه معتبر انتشارات پژوهشگاه دارد.

مشیری اظهارکرد: مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری همواره تلاش دارد تا با بهره‌گیری از بسترهای مختلف، مسیر دسترسی علاقه‌مندان به کتاب‌های تخصصی را هموار کرده و این آثار ارزشمند را در کوتاه‌ترین زمان و به ساده‌ترین شکل ممکن در اختیار پژوهشگران و دوستداران میراث‌فرهنگی در سراسر کشور قرار دهد.

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