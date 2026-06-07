بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۱۷ خردادماه در نشست شورای معاونان با تبریک فرا رسیدن هفته صنایعدستی و تشکر از حمایتهای وزارتخانه برای اجرای ماموریتهای محوله و حمایتهای استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان گردشگری در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، تاسیسات گردشگری اعم از هتلها، هتلآپارتمانها، بومگردیها و ... و هنرمندان صنایعدستی در سال گذشته، ۸۷ درصد اعتبار تسهیلات ابلاغی تبصره ۱۵ جذب شد که در این راستا، استان رتبه چهار کشوری را کسب کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه تقویت زیرساختهای گردشگری دریاچه ارومیه در اولویت قرار دارد افزود: امسال به لطف بارشها دریاچه ارومیه ۴ میلیارد مکعب آب دارد که همین افزایش تراز دریاچه، باعث ایجاد امید و انگیزه در مردم برای بازدید از این نگین فیروزهای شده است و با توجه به استقبال خوب مردمی از گردشگری پارک ثبت جهانی دریاچه ارومیه، نیاز است که زیرساختهای گردشگری اطراف دریاچه تقویت شود و همچنین بهمناسبت هفته صنایعدستی جشنواره گردشگری و صنایعدستی دریاچه ارومیه برگزار میشود.
او با درخواست همکاری وزارت میراثفرهنگی برای تسهیل واگذاری بناهای تاریخی اراضی لشکر ۶۴ ارومیه به ادارهکل ادامه داد: در این باغموزه ۴۸ اثر ثبت ملی وجود دارد که درخواست میشود با همکاری وزارت میراثفرهنگی این بناها تحویل ادارهکل شود تا اقدامات مرمتی و اجرای طرح باغموزه در این اراضی آغاز شود؛ همچنین اصلاحات طرح مطالعه ویژه بافت تاریخی ارومیه انجام شده و بهزودی این طرح نیز ابلاغ میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به برنامهریزی برای افزایش فضای موزهای استان گفت: در چند سال گذشته، چهار بنای تاریخی در اختیار سایر دستگاههای دولتی، تحویل ادارهکل میراثفرهنگی استان شده که با مرمت و تبدیل این بناها به موزه، هشت هزار مترمربع به فضای موزهای استان اضافه شده است.
صفری با بیان اینکه اجرای پروژه فرهنگی_تاریخی شمس تبریزی خوی با سرعت خوبی در حال اجرا است و هماکنون ۵۰ کارگر بهصورت چندشیفت در این مجموعه مشغول بهکار هستند، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مصالح و هزینهها، برای ادامه کار این پروژه و تکمیل آن تا پایان شهریورماه سال جاری نیاز به تخصیص اعتبارات است که درخواست مساعدت از وزارتخانه را داریم.
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