به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، ۱۷ خردادماه با صمد اکبری فرماندار چالدران دیدار و گفت‌وگو کرد و در این دیدار در مورد برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری چالدران، برنامه‌ریزی برای برگزاری شایسته مراسم مذهبی باداراک، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در اطراف قره‌کلیسا و تسریع در اجرای پروژه سایت‌موزه جنگ چالدران بحث و هم‌اندیشی شد که در این دیدار گریگور چیف‌چیان، اسقف اعظم خلیفه‌گری ارامنه کل آذربایجان حضور داشت که با اهدای هدیه از اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برای مرمت قره‌کلیسا و برگزاری مراسم باداراک قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این دیدار ضمن بررسی ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه، بر ضرورت تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای تحول در صنعت گردشگری این شهرستان تأکید و اظهار کرد: چالدران به واسطه دارا بودن جاذبه‌های تاریخی و مذهبی منحصربه‌فرد از جمله میراث جهانی قره‌کلیسا یکی از قطب‌های اصلی گردشگری استان محسوب می‌شود که نیازمند توجه ویژه و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

مرتضی صفری افزود: با توجه به اهمیت تاریخی جنگ چالدران در هویت ملی ما، تکمیل این سایت‌موزه نه تنها یک وظیفه فرهنگی است، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از جاذبه‌های کلیدی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی عمل کند و ما متعهد به پیگیری ویژه برای اتمام هرچه سریع‌تر آن هستیم.

او در ادامه با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی‌های لازم برای میزبانی هرچه بهتر مراسم مذهبی «باداراک» در قره‌کلیسا تصریح کرد: با توجه به شهرت جهانی این مراسم و حضور گردشگران از کشورهای مختلف، ایجاد زیرساخت‌های رفاهی و اقامتی در اطراف این مجموعه جهانی در اولویت برنامه‌های اجرایی ما قرار گرفته است تا تجربه ماندگاری برای زائران و بازدیدکنندگان رقم بخورد.

فرماندار چالدران نیز در این جلسه گفت: با هم‌افزایی میان فرمانداری چالدران و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در نظر داریم موانع پیش‌روی پروژه‌های گردشگری شهرستان شناسایی و مرتفع شوند.

صمد اکبری تصریح کرد: هدف نهایی ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و حمایت‌های دولتی، چالدران به یکی از مقاصد اصلی و پایدار گردشگری در شمال غرب کشور تبدیل شود و آثار مستقیم آن در اقتصاد و معیشت مردم منطقه مشهود باشد.

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