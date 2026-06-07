بهگزارش خبرنگار میراث آریا، ریتا خضرزاده با گرامیداشت هفته صنایعدستی اظهار کرد: در آستانه هفته صنایعدستی، امروز، ۱۷ خردادماه ورکشاپ آشنایی با هنر سفالگری ویژه کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۵ سال در مدرسه هدایت ارومیه برگزار شد.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این ورکشاپ یک روزه با استقبال خوبی همراه شد و برای این منظور مقرر شده است دورههای آموزش رایگان سفالگری در آینده نزدیک در ارومیه برگزار شود.
او گفت: در کنار برگزاری دوره آموزشی سفالگری، برگزاری دورههای گلیمبافی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، منبت و معرق چوب و ... نیز در سطح استان برگزار خواهد شد.
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