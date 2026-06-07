به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای اجرای پویش ملی «سرو ایران» و هم‌زمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، امروز، ۱۷ خردادماه مراسم نمادین کاشت یک اصله درخت سرو در مقابل درب ورودی مدرسه تاریخی هدایت ارومیه(خانه صنایع‌دستی) برگزار شد.

این اقدام فرهنگی که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب صورت گرفت، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان میراث تاریخی و ارزش‌های ملی کشور را به نمایش گذاشت.

در این مراسم مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با غرس این نهال بر اهمیت حفظ و ترویج آرمان‌های شهدا در بستر فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد.

مرتضی صفری با اشاره به جایگاه درخت سرو به عنوان نماد ایستادگی و جاودانگی در فرهنگ ایرانی، کاشت آن را در محوطه یکی از اماکن تاریخی_فرهنگی استان، اقدامی نمادین برای زنده نگه داشتن یاد شهدای والامقام میناب برشمرد.

او تصریح کرد: انتخاب مدرسه هدایت ارومیه به‌عنوان محل این رویداد، پیوندی میان هویت تاریخی این بنای ارزشمند و گرامیداشت یاد شهیدان ایجاد کرد تا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای میناب، این سنت حسنه در حافظه فرهنگی شهر ارومیه به یادگار بماند.

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