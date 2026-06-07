۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲

بازدید میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی از قلعه بابک/ لزوم صیانت از اصالت اثر هم‌زمان با حضور پرشمار گردشگران/ برنامه‌ریزی برای مرمت و ارتقای ایمنی سایت تاریخی

بازدید میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی از قلعه بابک/ لزوم صیانت از اصالت اثر هم‌زمان با حضور پرشمار گردشگران/ برنامه‌ریزی برای مرمت و ارتقای ایمنی سایت تاریخی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ضمن بازدید میدانی از مجموعه تاریخی قلعه بابک، با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از این اثر شاخص تاریخی، بر ضرورت حفاظت از اصالت کالبدی و تاریخی قلعه تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای مرمت بخش‌های آسیب‌دیده و تقویت زیرساخت‌های ایمنی این مجموعه خبر داد.

به گزارش میراث آریا، احمد حمزه‌زاده، روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در جریان بازدید میدانی از سایت تاریخی قلعه بابک شهرستان کلیبر که با همراهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان انجام شد، ضمن بررسی وضعیت حفاظتی و شرایط بازدید گردشگران، بر اهمیت مدیریت پایدار این مقصد تاریخی تأکید کرد و گفت: قلعه بابک یکی از ارزشمندترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی آذربایجان است که حفظ اصالت و یکپارچگی آن در کنار بهره‌برداری گردشگری، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به حضور پرشمار گردشگران در این مجموعه تاریخی، ادامه داد: افزایش حجم بازدیدها، ضرورت توجه مضاعف به حفاظت فیزیکی اثر، ساماندهی مسیرهای دسترسی و ارتقای تدابیر ایمنی را دوچندان کرده است و تمامی اقدامات اجرایی باید با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی و جلوگیری از هرگونه آسیب به ساختار اثر انجام شود.

او با اشاره به نتایج بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف قلعه، برخی آسیب‌های ایجادشده در دیواره‌ها و محوطه مجموعه را نیازمند مداخله حفاظتی و مرمتی دانست و افزود: مرمت بخش‌های آسیب‌دیده، استحکام‌بخشی نقاط حساس، ایجاد و تکمیل حفاظ‌های ایمنی و همچنین تقویت تمهیدات حفاظتی در محدوده قلعه بابک در دستور کار قرار خواهد گرفت تا همزمان با حفاظت مؤثر از این میراث ارزشمند، امنیت و آسایش گردشگران و بازدیدکنندگان نیز تأمین شود.

حمزه‌زاده در پایان با تأکید بر جایگاه ملی و تاریخی قلعه بابک اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی فرآیند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی را آغاز کرده است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، صیانت حداکثری از این اور تاریخی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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کد خبر 1405031701311
مجید فرامرزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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