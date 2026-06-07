به گزارش میراث آریا، احمد حمزه‌زاده، روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در جریان بازدید میدانی از سایت تاریخی قلعه بابک شهرستان کلیبر که با همراهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان انجام شد، ضمن بررسی وضعیت حفاظتی و شرایط بازدید گردشگران، بر اهمیت مدیریت پایدار این مقصد تاریخی تأکید کرد و گفت: قلعه بابک یکی از ارزشمندترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی آذربایجان است که حفظ اصالت و یکپارچگی آن در کنار بهره‌برداری گردشگری، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به حضور پرشمار گردشگران در این مجموعه تاریخی، ادامه داد: افزایش حجم بازدیدها، ضرورت توجه مضاعف به حفاظت فیزیکی اثر، ساماندهی مسیرهای دسترسی و ارتقای تدابیر ایمنی را دوچندان کرده است و تمامی اقدامات اجرایی باید با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی و جلوگیری از هرگونه آسیب به ساختار اثر انجام شود.

او با اشاره به نتایج بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف قلعه، برخی آسیب‌های ایجادشده در دیواره‌ها و محوطه مجموعه را نیازمند مداخله حفاظتی و مرمتی دانست و افزود: مرمت بخش‌های آسیب‌دیده، استحکام‌بخشی نقاط حساس، ایجاد و تکمیل حفاظ‌های ایمنی و همچنین تقویت تمهیدات حفاظتی در محدوده قلعه بابک در دستور کار قرار خواهد گرفت تا همزمان با حفاظت مؤثر از این میراث ارزشمند، امنیت و آسایش گردشگران و بازدیدکنندگان نیز تأمین شود.

حمزه‌زاده در پایان با تأکید بر جایگاه ملی و تاریخی قلعه بابک اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی فرآیند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی را آغاز کرده است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، صیانت حداکثری از این اور تاریخی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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