به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی، ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: مقرنس‌ها (قطاربندی‌های) پیرامون هشت‌ضلعی گنبد سلطانیه که در بخش ایوان‌های بیرونی قرار دارند، از جمله نفیس‌ترین هنرهای تزیینی این بنا به شمار می‌روند که در چندین ردیف با رنگ‌های فیروزه‌ای، لاجوردی و مشکی اجرا شده‌اند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با اشاره به وضعیت کنونی این تزئینات افزود: متأسفانه بخش قابل‌توجهی از این مقرنس‌ها در اضلاع مختلف گنبد طی گذشت زمان دچار فرسایش شده و از بین رفته‌اند و تنها بخش‌های اندکی از آن‌ها باقی مانده است.

او خاطرنشان کرد: با این وجود، در دو ضلع شمال غربی و شمالی، خوشبختانه بخش‌های بیشتری از این مقرنس‌ها محفوظ مانده است. در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، هیئت باستان‌شناسی ایتالیایی اقدامات موثری را در زمینه استحکام‌بخشی و تثبیت این مقرنس‌ها انجام داده بودند که اکنون با توجه به آسیب‌های جدید وارد شده، اجرای دوباره عملیات حفاظت و مرمت برای حفظ اصالت و جلوگیری از تخریب بیشتر، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

غلامی در خصوص روند اجرای این پروژه گفت: عملیات اجرایی در این مرحله شامل داربست‌بندی، ایجاد و تجهیز کارگاه، بازدید میدانی تخصصی و مستندسازی دقیق شامل عکاسی و برداشت (رولوه) است.

او تصریح کرد: مراحل فنی مرمت نیز با آسیب‌شناسی دقیق، حذف مصالح فرسوده و پاکسازی سطوح آغاز خواهد شد و در ادامه با استحکام‌بخشی، لکه‌گیری، تثبیت فنی و در نهایت ایجاد پوشش حفاظتی سبک بر روی مقرنس‌ها و استفاده از فناوری نانو جهت تثبیت نهایی ادامه خواهد یافت تا از این میراث ارزشمند جهانی برای آیندگان محافظت شود.

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