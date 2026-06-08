رگبار باران و رعد و برق در نوار شمالی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوشنبه ۱۸ و فردا ۱۹ خردادماه با گذر امواج میانی جو از نوار شمالی کشور، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، گاهی وزش باد، رگبار و رعد و برق رخ میدهد.
در این دو روز در شمال شرق، شرق، جنوب سمنان و تهران، وزش باد و گاهی خیزش گرد و خاک رخ میدهد.
بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان نیز افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار میرود.
امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه شرق دریای خزر و طی ۵ روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.
امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه آسمان تهران قسمتی ابری، در صبح بارش پراکنده، بهتدریج کاهش ابر، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۲ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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