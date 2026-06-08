فرهنگسرای رسانه در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سید موید محسن‌نژاد مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حسین اسحاقی مدیرکل ارشاد و فرهنگ اسلامی، دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان، محسن تویسرکانی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و اصحاب رسانه، فرهنگسرای رسانه شهر کرمان افتتاح شد.

راه‌اندازی فرهنگسرای رسانه در کرمان گامی موثر در راستای تقویت ارتباط میان اصحاب رسانه و دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود، ایجاد فضایی تخصصی برای تعامل، تبادل نظر و برگزاری نشست‌های خبری می‌تواند به ارتقا سطح همکاری‌های متقابل، افزایش دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و انعکاس دقیق‌تر فعالیت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف کمک کند.

فرهنگسرای رسانه همچنین بستری مناسب برای هم‌افزایی میان فعالان حوزه اطلاع‌رسانی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های اجرایی فراهم می‌آورد و می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ گفت‌وگو، شفافیت و مشارکت اجتماعی ایفا کند، بهره‌گیری از ظرفیت این مرکز، زمینه‌ساز شکل‌گیری ارتباطی منسجم‌تر و مؤثرتر میان رسانه‌ها و مدیران اجرایی استان خواهد بود که در نهایت به ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی منجر می‌شود.

در حاشیه این مراسم از خانواده شهید مستندساز احد زرنگی‌پور از شهدا اصحاب رسانه استان کرمان قدردانی و تقدیر به عمل آمد.

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