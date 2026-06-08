مرمت ۸۰  نقشه فرش دستباف همدان/ ۵۰۰ طرح قالی در استان وجود دارد

علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با بیان اینکه ۲۵ تا ۲۷ هزار بافنده در استان همدان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: چهار هزار و ۱۱۱ نفر به حرفه رفوگری، پرداخت، فروش مواد اولیه و فروش فرش دستباف در استان مشغول به کار هستند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه بازسازی و به‌روزرسانی نقشه‌های شطرنجی قدیمی و دارای هویت و اصالت هر منطقه جزء اولویت‌ها است، افزود: نقشه و طرح‌هایی مانند جوزان ملایر، ماهی درهم ذهنی‌باف و آصادقی تویسرکان از جمله این طرح‌ها هستند.

او با اشاره به اینکه سال قبل ۴۰ هزار مترمربع انواع قالی و قالیچه دستباف در استان تولید شده است، بیان کرد: این تولیدات شامل قالیچه‌های نفیس صادراتی تمام ابریشم و مرینوس ریز بافت، تابلو ابریشم، قالی‌های پشم زیر پایی درشت بافت مانند ننج ملایر، طرح بیجار و مهربان است.

سلیمانی با بیان اینکه میانگین تولید سالیانه فرش دستباف به ازای هر بافنده فرش در استان همدان یک تا ۱.۵ مترمربع است، یادآور شد: نهاوند، تویسرکان، همدان، ملایر، کبودراهنگ، رزن و اسدآباد دارای بیشترین تولید فرش دستباف در استان هستند.

او با اشاره به اینکه ارائه آمار دقیق از میزان صادرات فرش دستباف استان امکان‌پذیر نیست، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، همدان نیز مانند سایر نقاط کشور فاقد صادرات گمرکی و تجاری بوده و هرگونه انتقال فرش دستباف توسط فروشندگان و تولیدکنندگان فرش به سایر کشورها به‌صورت چمدانی انجام شده است.

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