بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داود آبیان امروز ۱۸ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: بهمنظور تحقق دیپلماسی گردشگری و با هدف ایجاد گشایشهای نوین برای حضور فعال اصفهان در مجامع تخصصی بینالمللی، هماهنگیهای لازم برای حضور در مجمع فستیوال بینالمللی فیلمهای کوتاه گردشگری جهان انجامشده است.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این رویداد که هماکنون با حضور نمایندگان ۶۸ کشور و ۱۲۰ جشنواره فیلم در آنکارا در حال برگزاری است، فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و توریستی اصفهان در مقیاس جهانی فراهم کرده است. لذا اصفهان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، به عضویت رسمی این مجمع درآمده است.
او با اشاره به رایزنیهای انجامشده برای تقویت جایگاه اصفهان در صنعت توریسم، افزود: با توجه به ظرفیتهای بیبدیل اصفهان در حوزههای تاریخی و هنری، پیشنهاد میزبانی اجلاس آتی این مجمع در آذرماه سال جاری به هیئترئیسه ارائهشده است که امیدواریم با پذیرش این پیشنهاد، اصفهان در اجلاس پیش رو میزبان فعالان این حوزه از سراسر جهان باشد.
آبیان تأکید کرد: حضور در چنین مجامع تخصصی، گامی مؤثر برای برندینگ جهانی اصفهان و بهرهگیری از ابزار هنری فیلم و سینما برای رونق صنعت گردشگری استان خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما