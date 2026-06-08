برگزاری رویداد ملی «چشم در چشم طبیعت» برای حفاظت از میراث زنده فارس

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا ،حیدرعلی زاهدیان نژاد، امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان، گفت: دوره جامع نقاشی حیات‌وحش با عنوان چشم در چشم طبیعت، فراتر از یک کلاس آموزشی، یک استراتژی نوین برای معرفی ذخایر زیستی فارس است. این رویداد که توسط شرکت گردشگری توسعه گشت کاسپین طراحی شده، تلاش می‌کند تا گونه‌های ارزشمند ما همچون گورخر ایرانی و زاغ بور را به عنوان جاذبه‌های میراث طبیعی ملی به جامعه معرفی کند

معاون گردشگری استان فارس افزود: این رویداد ملی که در آموزشگاه گردشگری سرو شیراز کلید خورده، مدلی موفق از تقاطع هنر و بوم‌گردی است. هنرجویان در این دوره تحت نظارت استاد بین‌المللی، رام خفاجی، علاوه بر فراگیری تکنیک‌های تخصصی، در قالب تورهای میدانیِ حیات‌وحش به قلب زیست‌گاه‌های شاخص استان سفر می‌کنند. این پیمایش‌های گردشگری هدفمند، به هنرمندان اجازه می‌دهد تا میراث زنده طبعیت را از نزدیک مشاهده کرده و ادراک حسی خود را در آثارشان تجلی بخشند.

زاهدیان نژاد با اشاره به اینکه حیات‌وحش بخشی از «میراث معنوی و هویت سرزمینی» فارس است، افزود: گورخر ایرانی و زاغ بور، شناسنامه‌های طبیعی این دیار هستند. پیوند هنر با این میراث، نه تنها باعث ارتقای سطح کیفی هنرجویان می‌شود، بلکه با ترویج فرهنگِ حفاظت، سفیران جدیدی برای "گردشگری مسئولانه" تربیت می‌کند؛ افرادی که یاد می‌گیرند چگونه بدون آسیب به طبیعت، از زیبایی‌های آن بهره‌مند شوند.

معاون گردشگری استان فارس، در پایان این رویداد، آثار خلق‌شده توسط هنرمندان که حاصل الهامات میدانی در تورهای طبیعت‌گردی است، در نمایشگاهی تخصصی به نمایش درمی‌آید. طبق اعلام دبیرخانه رویداد، با همکاری ادارات کل محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی، بخشی از عواید حاصل از فروش این آثار فاخر، مستقیماً صرف پروژه‌های حفاظتی برای بقای این گونه‌های در معرض خطر خواهد شد تا هنر، سهمی عملی در ماندگاری میراث ملی ایران ایفا کند.

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