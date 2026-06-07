احداث بند خاکی در دره مساوو پایداری آب و تقویت گردشگری پایدار در قلعه بالا را به دنبال دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان امروز یکشنبه 17 خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: شورای اسلامی و دهیاری قلعه بالا با هدف ذخیره‌سازی آب بارش‌های زمستانی و جلوگیری از هدر رفت آب‌های سطحی، اقدام به احداث بند خاکی در دره مساوو، نخستین دره در مسیر غار معروف مهدی این منطقه کرده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه این طرح با اعتباری بالغ‌بر ۵۰۰ میلیون ریال اجرا و به بهره‌برداری رسیده است، افزود: این اقدام در منطقه‌ای که با محدودیت منابع آبی مواجه است، نه‌تنها به تقویت کشاورزی و باغداری محلی منجر می‌شود، بلکه زمینه حفظ زیست‌بوم و تداوم حیات اجتماعی و اقتصادی روستا را نیز فراهم می‌سازد، موضوعی که برای یک مقصد گردشگری جهانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است.

او بیان کرد: این روستای ارزشمند تنها به دلیل معماری پلکانی، طبیعت بکر و ظرفیت‌های بوم‌گردی شناخته نمی‌شود، بلکه امروز با رویکردی آینده‌نگر در حوزه مدیریت منابع طبیعی نیز الگویی قابل‌توجه برای سایر مناطق کشور به شمار می‌رود.

رضویان با اظهار اینکه هدف اصلی این پروژه، مهار جریان‌های سطحی و تقویت تغذیه سفره‌های زیرزمینی بوده است، تصریح کرد: آب‌هایی که پیش‌تر بدون استفاده از دسترس خارج می‌شدند، اکنون از طریق نفوذ تدریجی به زمین، به احیای قنوات قدیمی روستا کمک می‌کنند و نقش مهمی در افزایش پایداری منابع آبی منطقه دارند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود تشریح کرد: از منظر استانداردهای بین‌المللی، گردشگری پایدار زمانی محقق می‌شود که توسعه زیرساخت‌ها در کنار حفاظت از منابع طبیعی و هویت بومی پیش برود و قلعه بالا با اجرای چنین پروژه‌هایی نشان داده است که مسیر جهانی شدن را با تکیه بر مدیریت مسئولانه و مشارکت جامعه محلی دنبال می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: پروژه بند خاکی دره مساوو نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی مدیریت منابع آب با حفظ هویت روستایی است و می‌تواند به عنوان الگویی کم‌هزینه، پربازده و قابل تعمیم برای دیگر روستاهای هدف گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

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