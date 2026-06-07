به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا طهماسبی اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریت‌های نظارتی و حفاظتی مرتبط با صیانت از میراث فرهنگی کشور و همچنین در چارچوب همکاری‌های بین‌بخشی با نیروی انتظامی، یک عملیات هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در سطح حوزه استحفاظی شهرستان طالقان به مرحله اجرا درآمد که در نتیجه آن، یک دستگاه خودرو مشکوک شناسایی و متوقف شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طالقان افزود: این عملیات که با هدف پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و در نتیجه رصد میدانی و کنترل خودروهای عبوری و افراد مشکوک انجام شد، با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران کلانتری مرکزی شهرستان طالقان همراه بود و در نهایت منجر به دستگیری سه نفر از سرنشینان خودرو و کشف تعدادی اشیای تاریخی شد.

او با بیان اینکه در جریان بازرسی از خودروی توقیف‌شده ۵ قطعه سکه باستانی کشف و ضبط شد، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان و برآوردهای انجام‌شده، ارزش ریالی این اشیای مکشوفه بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شده است، با این حال ارزش واقعی این آثار تنها جنبه مادی نداشته و بیشتر از منظر تاریخی، فرهنگی و هویتی قابل توجه است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طالقان ادامه داد: اشیای تاریخی و فرهنگی، بخشی از شناسنامه تمدنی و هویت تاریخی ملت ایران محسوب می‌شوند و هرگونه تعرض، حفاری غیرمجاز، قاچاق یا خرید و فروش غیرقانونی این آثار، در واقع نوعی تخریب میراث مشترک و غیرقابل جایگزین کشور است. از این رو مقابله با چنین اقدامات مجرمانه‌ای از جمله اولویت‌های اساسی در حوزه مأموریتی این اداره و سایر نهادهای ذی‌ربط به شمار می‌رود.

این مسئول با اشاره به نقش دستگاه‌های انتظامی و قضایی در این زمینه اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی میان یگان‌های انتظامی، دستگاه قضایی و مجموعه میراث فرهنگی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری، کشف و برخورد با جرائم مرتبط با اموال تاریخی دارد و بدون شک استمرار این تعاملات می‌تواند در کاهش قابل توجه این نوع تخلفات اثرگذار باشد.

او با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور گفت: تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از موفقیت‌ها در حوزه صیانت از آثار تاریخی، مرهون هوشیاری و همراهی مردم است. در همین راستا از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز، خرید و فروش اشیای تاریخی یا نگهداری غیرقانونی آثار باستانی، مراتب را از طریق مسیرهای قانونی و به‌ویژه سامانه ۱۱۰ نیروی انتظامی گزارش کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طالقان تاکید کرد: صیانت از میراث فرهنگی یک مسئولیت اجتماعی و ملی است و همه آحاد جامعه در قبال حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند تاریخی مسئول هستند. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به از بین رفتن بخش‌هایی از تاریخ و هویت سرزمینی منجر شود که هیچ‌گاه قابل جبران نخواهد بود.

طهماسبی با اشاره به پیامدهای منفی قاچاق اشیای تاریخی توضیح داد: قاچاق آثار باستانی علاوه بر خسارت‌های مادی، موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به لایه‌های تاریخی و باستان‌شناسی مناطق می‌شود و اطلاعات علمی ارزشمندی را که می‌تواند در شناخت تاریخ منطقه و کشور مؤثر باشد، برای همیشه از بین می‌برد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان طالقان با همکاری سایر نهادهای مسئول، با جدیت کامل موضوع مقابله با جرائم حوزه میراث فرهنگی را دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان با اهداف نامشروع، به میراث ارزشمند تاریخی کشور آسیب وارد کنند.

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