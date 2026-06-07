به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی روز یکشنبه 17 خردادماه با اعلام این خبر اظهار کرد: روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد و جنوب سیستان وبلوچستان، گام تازهای در مسیر توسعه گردشگری فراگیر Inclusive Tourism Development و دسترسپذیر برداشته و امکانات ویژهای برای استفاده گردشگران دارای معلولیت و افراد کمتوان در این مقصد گردشگری فراهم خواهد کرد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان افزود: در راستای مناسبسازی زیرساختها و افزایش رفاه و آسودگی خاطر مسافران و گردشگران دارای معلولیتهای جسمی و حرکتی، در گام اول دو دستگاه ویلچر از سوی ادارهکل بهزیستی سیستان و بلوچستان به روستای گردشگری دَرَک اختصاص یافت.
او ادامه داد: این اقدام با هدف تسهیل حضور و بهرهمندی تمامی اقشار جامعه از ظرفیتهای گردشگری این روستای منحصربهفرد انجام شده است تا گردشگران کمتوان نیز بتوانند با آرامش بیشتری از جاذبههای طبیعی و گردشگری روستای دَرَک Darak Village بازدید کنند.
به گفته براهویی، گردشگران و مسافرانی که نیاز به استفاده از ویلچر داشته باشند، میتوانند با مراجعه به دهیاری روستای دَرَک از این امکان بهصورت رایگان بهرهمند شوند.
معاون گردشگری سیستان وبلوچستان خاطرنشان کرد: در ادامه برنامههای مناسبسازی و توسعه زیرساختهای گردشگری، بهزودی پارکینگ اختصاصی ویژه افراد دارای معلولیت در این روستا احداث و تابلوهای راهنمای گردشگری مجهز به خط بریل هم برای استفاده گردشگران نابینا و کمبینا نصب خواهد شد.
او تاکید کرد: اجرای این اقدامات، دَرَک را به یکی از پیشگامان گردشگری فراگیر در سواحل مَکُران تبدیل میکند؛ روستایی که علاوه بر برخورداری از جاذبه کمنظیر تلاقی کویر و دریا، در مسیر فراهمسازی شرایط برابر برای بهرهمندی همه گردشگران از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی خود گام برمیدارد.
روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد و در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع شده و بهعنوان یکی از شاخصترین مقاصد گردشگری ایران، سالانه میزبان تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی است. این روستا به دلیل همنشینی شگفتانگیز ساحل، کویر، نخلستان و چشماندازهای بکر طبیعی، از مهمترین جاذبههای گردشگری سواحل مَکُران به شمار میرود.
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