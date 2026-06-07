به گزارش خبرنگار میراث آریا، داریوش نادری روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی صنایعدستی، دومین نمایشگاه «۱۰۰۰ میدان ۱۰۰۰ بازار» در موزه تاریخی کارخانه کبریت زنجان برگزار خواهد شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان زنجان افزود: این نمایشگاه از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ خردادماه برگزار میشود و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها، توانمندیها و محصولات فعالان حوزه صنایعدستی و مشاغل خانگی فراهم میکند.
او با دعوت از تمامی فعالان مشاغل خانگی، صنایعدستی و کسبوکارهای خرد برای حضور در این رویداد، تصریح کرد: متقاضیان میتوانند برای اعلام آمادگی و ثبتنام از طریق لینک https://zanjan.mcth.ir/صنایع-دستی/فرم-ثبت-نام-نمایشگاه اقدام کنند و یا با شماره ۳۳۰۳۳۳۲۳ تماس بگیرند.
معاون صنایعدستی زنجان تأکید کرد: هدف از این نمایشگاه تنها عرضه محصول نیست، بلکه ایجاد «بازارهای پایدار» برای کسبوکارهای خرد است تا بتوانند در طول سال به فعالیت خود ادامه دهند.
او گفت: این رویداد فرصتی استثنایی برای صنعتگران فراهم میکند تا محصولات خود را بدون حضور واسطهها به دست مصرفکننده نهایی برسانند که این امر منجر به افزایش سودآوری برای هنرمندان میشود.
نادری افزود: برگزاری این نمایشگاه در فضای تاریخی «کارخانه کبریت»، پیوندی میان صنایعدستی و میراث تاریخی ایجاد کرده و ضمن معرفی زنجان بهعنوان شهر خلاق صنایعدستی، موجب جذب گردشگران و افزایش فروش تولیدات بومی میشود.
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