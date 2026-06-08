به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی با طرح این پرسش که هنرمند برای چه کسی خلق می‌کند، به بررسی دوره‌های مختلف فکری پرداخت و گفت: در دوران سنت و نگاه ارسطویی، هنر تنها برای تعالی انسان و تقرب به خداوند بود. اما با ظهور عصر مدرن و اندیشه‌های فرانسیس بیکن، نگاه استقرایی جایگزین شد؛ نگاهی که در آن هنرمند به دنبال تجربه شخصی، منفعت خویش و هنر برای هنر رفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به رویکردهای نوین از جمله اگزیستانسیالیسم افزود: امروز بسیاری از هنرمندان میان سه راهیِ کار برای تعالی، کار برای منفعت شخصی و کار برای دل در نوسان هستند، اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از این نگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند ضامن بقای هنر در دنیای امروز باشد.

او با تأکید بر اینکه هنر سنتی نباید صرفاً در شعار یا درویش‌مسلکی محدود بماند، تصریح کرد: اگر هنرمندی تمام نیت خوب عالم را در دل داشته باشد اما نتواند از قِبَلِ هنر خود، رفاه و آسودگی را برای خانواده، شاگردان و جامعه پیرامونش ایجاد کند، آن هنر بی‌شک محکوم به فنا خواهد بود. هنری که نتواند ثروت و رفاه تولید کند، دوام نخواهد آورد.

مریدی با ستایش از هنر خاتم به عنوان نماد دقت و ریاضیات در هنر ایرانی، اظهار کرد: خاتم زیباترین هنر هندسی است که به ما می‌آموزد زندگی نیز مانند ریاضی، حساب و کتاب دقیقی دارد. ما باید اقتصاد صنایع‌دستی را جدی بگیریم تا این هندسه زیبایی در جای‌جای این شهر عزیز پایدار بماند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس با یادآوری وضعیت پیشین این بنای تاریخی بیان کرد: تنها چند ماه پیش که به همراه دوستان به این مکان آمدیم، اینجا چیزی جز یک فضای رها شده و خالی نبود، اما امروز می‌بینیم که با همت و معرفت شما، این خاک مرده دوباره جان گرفته و آباد شده است.

او با ابراز امیدواری نسبت به رونق این مرکز در آینده افزود: باور دارم که به زودی در تمام این حجره‌ها و دالان‌های زیبا، نغمه کار و تلاش صنعتگران شریف ما طنین‌انداز خواهد شد و ما به وجود تک‌تک شما افتخار خواهیم کرد.

مجید سلیمی، معاون صنایع‌دستی استان فارس نیز با اشاره به وضعیت پیشین این بنای باشکوه گفت: سرای گمرک که یکی از بزرگترین سراهای تاریخی شیراز به شمار می‌رود، تا پیش از این تقریباً به صورت نیمه‌تعطیل بود و از حجره‌های آن تنها به عنوان انبار استفاده می‌شد، اما امروز به همت دو تن از صنعتگران و پیشکسوتان دلسوز، غلام فلاح‌پور و مرتضی سلیم، طبقه فوقانی این سرا خریداری و فرآیند احیای آن آغاز شده است.

او افزود: در گام نخست، با خلاقیت این هنرمندان، بخشی از این فضا که پیش‌تر کارگاه بود، به سرای صنایع‌دستی تبدیل شده است. در حال حاضر پنج هنرمند برجسته در این مکان مستقر شده‌اند که عمدتاً در رشته خاتم‌کاری فعالیت می‌کنند. همچنین دو گالری تخصصی شامل گالری خاتم و گالری محصولات چوبی فاخر در این مجموعه راه‌اندازی شده است.

سلیمی تأکید کرد: هدف غایی ما این است که کل فضای طبقه بالای سرای گمرک به یک مجموعه منسجم برای تولید، آموزش و ترویج صنایع‌دستی اصیل شیراز تبدیل شود. این اقدام، کمک شایانی به برنامه‌های توسعه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری شیراز در قلب مجموعه جهانی زندیه خواهد کرد.

در این آیین، پیشکسوت برجسته هنر خاتم و مدیر مجموعه سرای صنایع‌دستی گمرک نیز ضمن بازخوانی کارنامه هنری خود، بر ضرورت پیوند میان هنر اصیل و صنعت گردشگری برای پویایی اقتصاد شهر تاکید کرد.

غلام فلاح‌پور، با اشاره به فعالیت ۴۰ ساله خود در این رشته گفت: در تمام این سال‌ها تلاش کرده‌ام مرزهای هنر خاتم را جابه‌جا کنم. در سال ۱۳۹۲ موفق شدیم ریزترین خاتم جهان را با چیدمان ۱۷۲ قطعه سیم، استخوان و چوب در هر سانتی‌متر مربع خلق کنیم؛ رکوردی که با محاسبات دقیق فنی و هنری به دست آمد و تفاوتی بنیادین با نمونه‌های مشابه دارد.

این مدرس پیشکسوت که سابقه تدریس در دانشگاه هنر و معماری و صداوسیمای مرکز فارس را در کارنامه دارد، به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: هدف ما در نمایشگاه‌های خارجی همواره معرفی شکوه هنر ایران بوده است. حتی اگر در مقاطعی جنبه تجاری کار ضعیف بوده، اما با افتخار آثار هنری خود را به دنیا عرضه کردیم تا سفیران فرهنگی شیراز باشیم.

مدیر سرای صنایع‌دستی گمرک درباره روند احیای این بنای تاریخی اظهار داشت: سرای گمرک زمانی فضایی رها شده و بی‌رونق بود، اما با ورود هیئت‌ امنا و همکاری هنرمندان، امروز به فضایی هنری و تفریحی تبدیل شده است. ما با ریسک‌پذیری و عشق، پای گردشگران را به طبقات فوقانی این سرا باز کردیم و ثابت کردیم که هنر می‌تواند به فضاهای مرده، روح تازه‌ای ببخشد.

استاد فلاح‌پور در پایان با خطاب قرار دادن مسئولان میراث فرهنگی گفت: هنرمند هرگز در مقابل مدیر خود قرار نمی‌گیرد؛ خواسته ما این است که مسئولان را در کنار خود حس کنیم. ما مرد عملیم و تمام توان خود را برای اعتلای نام شیراز به کار بسته‌ایم، اما تداوم این راه نیازمند همدلی و حمایت مستمر متولیان امر است.

در پایان این مراسم از اساتید درجه‌یک و پیشکسوتان مستقر در این سرا تجلیل به عمل آمد. این هنرمندان که از سرمایه‌های نمادین شیراز محسوب می‌شوند، نقش مهمی در ایجاد پیوند پایدار میان فضای تاریخی و هنر اصیل ایفا کرده‌اند. همچنین، از اثر فاخر و نفیس استاد غلام فلاح‌پور رونمایی شد.

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