چهارباغ؛ نقطه عزیمت «گردشگری شب» اصفهان

داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: چهارباغ امروز نه‌تنها یک گذر پیاده‌راه‌محور، بلکه یک «پلتفرم آماده گردشگری شب» است؛ چراکه زیرساخت‌های اصلی آن، از تمرکز فینگرفودها، فست‌فودها، کافه‌ها و رستوران‌ها گرفته تا دسترسی مناسب، امنیت نسبی، حضور مستمر شهروندان و قابلیت نورپردازی، مهیاست و تنها نیازمند یک راهبرد تبلیغاتی و مدیریت یکپارچه رویدادمحور است.

چرا چهارباغ نخستین مقصد گردشگری شب اصفهان باشد؟

۱. آمادگی زیرساختی، پیاده‌راه بودن محور و امکان استقرار مبلمان موقت- تنوع کاربری‌های خوراک و نوشیدنی (Food & Beverage Mix)، حضور برندهای شناخته‌شده و کسب‌وکارهای خرد، دسترسی مناسب شهری و حمل‌ونقل عمومی، امنیت اجتماعی و حضور طبیعی مردم (Natural Surveillance).

۲. ظرفیت تجربه‌سازی (Experience Design) گردشگری شب صرفاً «باز بودن مغازه‌ها» نیست؛ بلکه خلق یک تجربه چندحسی است: بوی غذا و دود ملایم پخت در فضای باز، نورپردازی و ریسه‌های رنگی، موسیقی خیابانی کنترل‌شده، همهمه عابرین و تعاملات اجتماعی، نشستن در فضای باز و گفت‌وگوی شبانه.

این درهم‌آمیختگی نور، صدا، بو و حرکت انسانی، همان چیزی است که شور زیست شهری را فعال می‌کند.

۳. هم‌نشینی سنت و مدرنیته چهارباغ واجد یک سرمایه نمادین است: خاطره جمعی نسل‌های مختلف، معماری و بافت تاریخی، سبک زندگی مدرن کافه‌نشینی.

این هم‌زیستی، آن را به بستری ایده‌آل برای برندینگ «Night Isfahan» تبدیل می‌کند.

راهبرد پیشنهادی برای فعال‌سازی گردشگری شب

۱. سیاست «پیاده‌راه زنده» اجازه سامان‌دهی‌شده به کافه‌ها و رستوران‌ها برای گسترش صندلی‌ها در پیاده‌راه با ضوابط مشخص: مدیریت دود و تهویه، کنترل آلودگی صوتی، استانداردسازی مبلمان، حفظ مسیر عبور آزاد عابرین.

۲. نورپردازی و هویت بصری، طراحی نور یکپارچه و ریسه‌های رنگی، المان‌های نوری موقت مناسبتی، قاب‌های عکاسی شهری (Photo Spots).

۳. کمپین تبلیغاتی هدفمندیک کمپین گسترده در سطح ملی با محوریت «چهارباغ؛ قلب تپنده شب‌های اصفهان»، تبلیغات دیجیتال، اینفلوئنسر مارکتینگ، رویداد افتتاحیه و پوشش رسانه‌ای گسترده می‌تواند نقطه شروع موج جدیدی از سفرهای کوتاه شهری باشد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

رونق اقتصاد شبانه افزایش متوسط زمان ماندگاری گردشگر در شهر:

اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان کافه‌ها و رستوران‌ها، هنرمندان خیابانی، نیروهای خدمات شهری، فعالان حوزه رویداد

افزایش سرزندگی و امنیت حضور مردم در شب، خود عامل ارتقای امنیت اجتماعی است (اصل «چشم‌های ناظر بر خیابان»).



گردشگری شب یعنی چه؟

گردشگری شب یعنی تبدیل شب از «زمان خاموشی» به «زمان تجربه». یعنی امتداد زندگی شهری بعد از غروب. یعنی آمیختگی نور، صدا، غذا، گفت‌وگو و حرکت انسان در بستری ایمن و مدیریت‌ شده.

چهارباغ می‌تواند نخست گام رسمی در مسیر بازتعریف شب‌های اصفهان باشد؛ جایی که دود ملایم پخت غذا، صدای خنده‌ها، ریسه‌های رنگی و قدم‌زدن‌های آرام، شهر را دوباره زنده کند.

این همان نقطه‌ای است که از آن می‌توان برند «Night Tourism in Isfahan» را آغاز کرد.

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