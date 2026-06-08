۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

بازدید دانشجویان دانشگاه سوره از کارگاه‌های گروه پژوهشی هنرهای سنتی

بازدید دانشجویان دانشگاه سوره از کارگاه‌های گروه پژوهشی هنرهای سنتی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی دانشگاه سوره، در رویدادی علمی و آموزشی روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ از کارگاه‌های گروه پژوهشی هنرهای ملی (سنتی) پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این بازدید با همراهی استاد حسین یاوری، مدرس درس «آشنایی با هنرهای ملی(سنتی)» و  با هدف ارتقای سطح دانش علمی و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مبانی نظری و جنبه‌های عملی هنرهای ملی (سنتی) ایران برگزار شد. 

در جریان این بازدید، دانشجویان ضمن آشنایی با شیوه‌های مختلف تولید و اجرای آثار هنری، از نزدیک با ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و ارزش‌های فرهنگی و هنری این حوزه آشنا شدند.

استاد یاوری در حاشیه این بازدید، بر اهمیت ارتباط میان آموزش‌های دانشگاهی و تجربه‌های میدانی تأکید کرد و این‌گونه برنامه‌ها را در تعمیق یادگیری و گسترش شناخت دانشجویان از میراث هنری و فرهنگی کشور مؤثر دانست.

گفتنی است، برگزاری چنین بازدیدهای علمی، زمینه مناسبی برای تکمیل آموزش‌های نظری، تقویت نگاه پژوهشی دانشجویان و آشنایی عملی آنان با هنرهای ملی(سنتی) را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031801407
راضیه حسینی
دبیر مرضیه امیری

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