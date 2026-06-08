به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این بازدید با همراهی استاد حسین یاوری، مدرس درس «آشنایی با هنرهای ملی(سنتی)» و با هدف ارتقای سطح دانش علمی و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مبانی نظری و جنبه‌های عملی هنرهای ملی (سنتی) ایران برگزار شد.

در جریان این بازدید، دانشجویان ضمن آشنایی با شیوه‌های مختلف تولید و اجرای آثار هنری، از نزدیک با ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و ارزش‌های فرهنگی و هنری این حوزه آشنا شدند.

استاد یاوری در حاشیه این بازدید، بر اهمیت ارتباط میان آموزش‌های دانشگاهی و تجربه‌های میدانی تأکید کرد و این‌گونه برنامه‌ها را در تعمیق یادگیری و گسترش شناخت دانشجویان از میراث هنری و فرهنگی کشور مؤثر دانست.

گفتنی است، برگزاری چنین بازدیدهای علمی، زمینه مناسبی برای تکمیل آموزش‌های نظری، تقویت نگاه پژوهشی دانشجویان و آشنایی عملی آنان با هنرهای ملی(سنتی) را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی دارد.

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