به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا خلجی دوشنبه ۱۸ خرداد با اعلام این خبر اظهار کرد: هفته صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ارزشمند این حوزه، حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات صنایع‌دستی است و به همین منظور مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط در شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته افتتاح بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در شهرستان‌های ملایر و نهاوند است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان و عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی ایفا کند.

او با اشاره به برگزاری ۹ نمایشگاه و بازارچه موقت صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان، تصریح کرد: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان، افزایش تعامل با گردشگران و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی برپا می‌شود.

خلجی برگزاری رویداد دست‌های ماندگار را از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و گفت: این رویداد با هدف پاسداشت جایگاه هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی استان همدان از بازدید میدانی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی آسیب‌دیده در جنگ رمضان خبر داد و افزود: بررسی مسائل و مشکلات فعالان این حوزه و حمایت از آنان در دستور کار قرار دارد.

به گفته او دیدار و عیادت از هنرمندان پیشکسوت صنایع‌دستی، تجلیل از فعالان برجسته این عرصه و تکریم سرمایه‌های انسانی صنایع‌دستی استان از دیگر برنامه‌های هفته صنایع‌دستی است.

خلجی با تأکید بر اهمیت آموزش در توسعه صنایع‌دستی، اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی از جمله دوره آموزش قلم‌زنی روی مس به مدت ۱۲ جلسه، بخشی از برنامه‌های آموزشی این هفته را تشکیل می‌دهد.

معاون صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: رویداد نمایش، فروش و اجرای زنده رشته‌های تخصصی از جمله تراش سنگ، مصنوعات چرمی، سفال، پوشاک سنتی و منبت چوب در مجموعه فرهنگی دیدار دایر شده تا بازدیدکنندگان از نزدیک با فرآیند تولید آثار صنایع‌دستی آشنا شوند.

او همچنین از اجرای رویداد مردمی ساخت بزرگ‌ترین نقش‌برجسته با مشارکت شهروندان و گردشگران خبر داد و گفت: این برنامه با شعار هر نفر یک خشت و با موضوع وطنم ایران به عنوان نمادی از همدلی، اتحاد و یکدلی مردم اجرا خواهد شد.

خلجی با اشاره به اینکه در شهرستان تویسرکان نشست تخصصی با هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، بازدید از کارگاه‌های تولیدی و تجلیل از هنرمندان پیشکسوت برگزار می‌شود، بیان کرد: نشست با صادرکنندگان صنایع‌دستی، بازدید از کارگاه‌های تولیدی و دیدار با استاد پیشکسوت سفال و سرامیک حاج عسگر عسگری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در شهر جهانی سفال است.

معاون صنایع‌دستی استان همدان همچنین از برگزاری دوره آموزش مجسمه‌سازی در محوطه آرامگاه‌های بوعلی‌سینا و باباطاهر به مدت سه روز توسط استادان مجرب خبر داد و گفت: این برنامه با هدف آشنایی علاقه‌مندان با هنرهای حجمی و ایجاد فضای تعاملی میان هنرمندان و گردشگران برگزار می‌شود.

او اضافه کرد: دیدار و عیادت از هنرمندان پیشکسوت در منازل آنان به‌ویژه استادان شاخص رشته‌های چاقوسازی و مسگری از دیگر برنامه‌های این هفته است.

خلجی در پایان با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در هویت فرهنگی کشور، خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته صنایع‌دستی با تجدید میثاق با شهدای والامقام آغاز شد تا ضمن پاسداشت ارزش‌های ملی و فرهنگی، نقش هنرمندان در حفظ و انتقال میراث گران‌بهای ایرانی به نسل‌های آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

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