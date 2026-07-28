آمادگی نهاوند برای میزبانی از زائران اربعین و مسافران تابستانی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن جانجان دوشنبه ۵ مرداد در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان نهاوند اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن ایام اربعین حسینی و افزایش حجم سفرهای تابستانی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نهاوند با اشاره به جایگاه این شهرستان در مسیر تردد زائران اربعین افزود: نهاوند به عنوان یکی از مسیرهای مهم مواصلاتی زائران اربعین، نقش مؤثری در خدمترسانی به مسافران و زائران دارد و لازم است تمامی دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل در این حوزه ایفای نقش کنند.
او با تأکید بر ضرورت خدماترسانی شایسته به زائران اربعین خاطرنشان کرد: در این جلسه بر آمادگی همهجانبه دستگاهها برای ارائه خدمات رفاهی، تسهیل سفر و ایجاد شرایط مناسب برای زائران تأکید و مقرر شد دستگاههای اجرایی و شهرداریها برگزاری جلسات مستمر و پیگیری برنامههای مرتبط با اربعین و سفرهای تابستانی را در دستور کار خود قرار دهند.
جانجان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این شهرستان گفت: نهاوند در فصل تابستان به واسطه برخورداری از جاذبههای طبیعی متعدد بهویژه سرابهای کمنظیر و چشماندازهای طبیعی، یکی از مقاصد مهم گردشگری استان همدان به شمار میرود و لازم است دستگاههای مسئول با ارتقای سطح خدمات و فراهمسازی امکانات مناسب، زمینه رضایت و رفاه مسافران را فراهم کنند.
او افزود: آمادگی مراکز خدماتی، گردشگری، امدادی و رفاهی برای میزبانی از گردشگران تابستانی از موضوعات مورد تأکید در این نشست بود و بر لزوم حفظ هماهنگی میان دستگاهها برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران تأکید شد.
جانجان در پایان با اشاره به ارائه گزارش کمیتههای تخصصی ستاد اجرایی خدمات سفر گفت: در این جلسه مسئولان کمیتههای دهگانه ستاد، گزارش اقدامات و برنامههای خود را ارائه کردند و آمادگی کامل خود را برای انجام مأموریتهای پیشبینی شده در ایام اربعین حسینی و فصل سفرهای تابستانی اعلام کردند. وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، خدماترسانی مطلوبی به زائران و مسافران در شهرستان نهاوند ارائه شود.
انتهای پیام/
نظر شما