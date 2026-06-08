به گزارش خبرنگار میراثآریا، شهرام شریفی اعلام کرد: ششمین جلسه کارگروه گردشگری شهرستان فیروزکوه روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، رؤسای ادارات و دستگاههای اجرایی عضو برگزار شد و مسائل مرتبط با توسعه گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فیروزکوه افزود: در این جلسه مشکلات و موانع فعالیت اقامتگاههای بومگردی شهرستان در حوزههای مختلف از جمله صدور مجوزها، زیرساختها، خدمات مورد نیاز و چالشهای پیشروی سرمایهگذاران بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکلات ارائه شد.
او اظهار کرد: توسعه اقامتگاههای بومگردی نقش مهمی در رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان دارد و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه از اولویتهای برنامهریزی شده برای توسعه گردشگری فیروزکوه است.
شریفی گفت: در پایان این نشست مقرر شد دستگاههای اجرایی مسئول، موضوعات و مشکلات مطرحشده را در چارچوب وظایف خود پیگیری کنند و اقدامات لازم برای تسهیل فعالیت، رفع موانع موجود و توسعه اقامتگاههای بومگردی شهرستان را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/
نظر شما