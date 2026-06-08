به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا جعفری اعلام کرد: هم‌زمان با ۲۰ خرداد، روز ملی و جهانی صنایع‌دستی، نمایشگاه صنایع‌دستی «دست آفرینده‌ها در سرای زمان» با مشارکت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شمیرانات و موزه زمان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شمیرانات افزود: در این نمایشگاه آثار هنرمندان شاخص صنایع‌دستی شهرستان شمیرانات در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و بازدیدکنندگان می‌توانند با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان این حوزه آشنا شوند.

او اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان برای تمامی گروه‌های سنی، نمایش زنده آفرینش آثار هنری و آشنایی مخاطبان با تکنیک‌ها و پیشینه هنرهای سنتی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این رویداد است و برای شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها گواهی حضور نیز صادر خواهد شد.

جعفری گفت: این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در موزه زمان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، باغ فردوس، کاخ موزه زمان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۲ از آن بازدید کنند.

او تأکید کرد: حضور هنرمندان شاخص شمیرانات در این رویداد، زمینه معرفی هرچه بیشتر هنرهای بومی و سنتی را فراهم می‌کند و گامی مؤثر برای حمایت از هنر ایرانی و انتقال ارزش‌های میراث‌فرهنگی به نسل‌های آینده است.

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