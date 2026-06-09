به گزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی غلامی اظهار کرد: در اقدامی راهبردی برای حفظ هویت بصری و فنی گنبد سلطانیه، عصر روز ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ نشست گستردهای با حضور مدیر اسبق پایگاه میراث جهانی نقشجهان، کارشناسان ارشد وزارتخانه، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سلطانیه و پرسنل پایگاه برگزار شد تا پیرامون مسائل فنی و چالشهای مرمتی کاشیکاری این اثر ماندگار بحث و تبادل نظر شود.
سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در این خصوص افزود: در جریان این نشست، مدیر اسبق نقشجهان و استادکاران تراز اول حوزه کاشیکاری، با نگاهی تحلیلی به وضعیت فعلی تزئینات گنبد سلطانیه پرداختند و با بررسی دقیق نمونههای اجرا شده، چالشهای پیش رو و آسیبهای احتمالی را تبیین کردند.
او در ادامه تصریح کرد: در این نشست، راهکارهای عملیاتی متعددی برای رفع مشکلات کاشیکاری مطرح شد که پس از طی مراحل بررسیهای کارشناسی و اتخاذ تصمیمات نهایی از سوی نهادهای ذیربط، بهزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.
غلامی همچنین با اشاره به رویکرد علمی تیم مرمتی گفت: در این جلسه، به منظور پیشگیری از هرگونه آسیب به اصالت اثر، تمامی اسناد تصویری، عکسها و نقاشیهای تاریخی و قدیمی مربوط به کاشیکاری گنبد سلطانیه به نمایش درآمد. هدف از این اقدام، آشنایی کامل اعضای هیئت متخصص با تغییرات و فرسودگیهای صورت گرفته و تطبیق وضعیت فعلی با الگوهای تاریخی بوده است تا تصمیمگیریها بر پایه مستندات دقیق و علمی انجام شود.
سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه تأکید کرد که تمرکز اصلی بر این است که فرآیند مرمت، ضمن حفظ سلامت فیزیکی بنا، دقیقاً مطابق با استانداردهای بینالمللی و با حفظ سبک و سیاق تاریخی اصلی انجام شود.
او با اشاره به بازدید تخصصی گروه ادارهکل پایگاههای میراث ملی و جهانی نیز اظهار کرد: در جریان این برنامه، تمامی اعضای تیم درباره مسائل فنی و مرمتی بخشهای مختلف بنا و همچنین وضعیت تزئینات در طبقات گوناگون به بحث و تبادل نظر پرداختند.
غلامی اظهار کرد: با توجه به سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به گنبد سلطانیه، برای فعالسازی کارگاههای مرمتی بیشتر، اعتباری به این مجموعه اختصاص یافته تا چند کارگاه مرمتی بهصورت همزمان آغاز به کار کنند که این امر از ابتدای خردادماه شروع شده و هم اکنون چندین کارگاه فعال شده است.
سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه همچنین بیان کرد: در این بازدید، نظرات کارشناسی حاضران درباره بخشهای مختلف از جمله تزئینات ایوان شمالی در ارتفاع ۳۰ متری مطرح شد تا پس از جمعبندی نظر کارشناسان، تصمیمگیری نهایی درباره نحوه مرمت این بخشها انجام شود.
او افزود: با این حال، توسعه کارگاههای مرمتی از جمله اقداماتی است که میتواند روند حفاظت از این میراث ارزشمند را شتاب بخشد.
گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد آجری جهان متعلق به دوره ایلخانی و تنها اثر استان زنجان که در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است که دارای دو دوره تزیینات است.
انتهای پیام/
نظر شما