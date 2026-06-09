به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا پرویزی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی، به اهمیت این هنر-صنعت در حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: صنایع‌دستی نه‌تنها میراث ارزشمند گذشتگان ماست، بلکه می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب افزود: در این نشست بر تقویت آموزش‌های نوین، بهره‌گیری از فضای مجازی برای معرفی و فروش محصولات، برندسازی آثار بومی و حمایت از جوانان علاقه‌مند به ورود به این حوزه تأکید شد.

در ادامه، هنرمندان حاضر در جلسه به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند. مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده شامل مشکلات تأمین مواد اولیه، بازاریابی و فروش محصولات، حضور در نمایشگاه‌های استانی و ملی، آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های مالی بود. برخی از هنرمندان نیز بر لزوم ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در شهرستان تأکید کردند.

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