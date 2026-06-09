به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست ویژه قصر شیرین مقصد گردشگری زمستانی غرب ایران روز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در بستر اسکای روم برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/richt/tourism با گزینه میهمان وارد شوند.

در این نشست بهرنگ بابایی رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع شهرستان قصر شیرین و مسئول سابق پایگاه حفاظت میراث فرهنگی شهرستان قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب با موضوع قصرشیرین در یک نگاه (معرفی کلی میراثی، گردشگری و صنایع دستی قصرشیرین) سخنرانی می‌کند.

عزیز دانشور کارشناس ارشد حوزه آب و تاریخ نویسنده و خبرنگار حوزه محیط زیست و موسس نخستین NGO زیست محیطی استان کرمانشاه نیز در این نشست با موضوع آب در آیینه تاریخ ، قصر شیرین شرکت می‌کند.

در ادامه مرتضی گراوند مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتای کنگاورو عضو هیئت های کاوش باستان شناسی در قصرشیرین و سرپل ذهاب و کرمانشاه و ... به برررسی کاوش ها در قصرشیرین می‌پردازد.

اعضای پنل تخصصی این نشست سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعاتی میراث مشترک سرزمین، ناصر رضایی دانشیار و مدیر گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و خسرو رفیعی رییس انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات ایران هستند.

دبیری این نشست بر عهده شیما خرمی نماینده انجمن مفاخر معماری ایران در کمیته برگزاری استان سال عضو پیوسته ایکوموس ایران و صاحب امتیاز و سردبیر نشریه چغاست.

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