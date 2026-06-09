بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهران فلاح سهشنبه ۱۹ خرداد۱۴۰۵ گفت: آیین سنتی قرقشکنی که از رسوم کهن دامداران منطقه به شمار میرود، هرساله با هدف آغاز فصل چرای دام در مراتع ییلاقی برگزار میشود و نمادی از همبستگی، مشارکت اجتماعی و حفظ سنتهای بومی مردم بندپی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل افزود: در این آیین، دامداران پس از پایان دوره قرق مراتع، دامهای خود را به صورت رسمی وارد مراتع ییلاقی کرده و فصل جدید بهرهبرداری از این منابع طبیعی آغاز میشود.
او در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ مراتع، بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی و انتقال سنتهای ارزشمند بومی به نسلهای آینده، گفت: آیین قرقشکنی علاوه بر نقش اقتصادی در دامداری منطقه، بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی بندپی، ظرفیت مناسبی برای معرفی جاذبههای گردشگری روستایی و تقویت همبستگی اجتماعی میان جوامع محلی دارد.
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