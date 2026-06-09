به گزارش میراث آریا به نقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی، انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و پژوهشگاه دوره پایه فشرده-کارگاهی سطح یک مشاور مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری را برای اولین بار در ایران برگزار میکنند.
مدت زمان این دوره ۴۰ ساعت (۴ساعت در هفته) در تابستان ۱۴۰۵ و بصورت ۵۰ درصد حضوری در محل پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری واقع در تهران خیابان سی تیر است.
علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://B2n.ir/xk1772 ثبتنام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۸۴۱۹۶۰ تماس بگیرند.
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