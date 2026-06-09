به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا نظری‌ ارشد سه‌شنبه ۱۹ خرداد اظهار کرد: به‌منظور پیشگیری از رشد علف‌های هرز و خودرو در محوطه هگمتانه که در فصل گرما می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حریق و آتش‌سوزی شود، عملیات سم‌پاشی با استفاده از پهپاد تخصصی سم‌پاشی و سم علف‌کش «رانداب» انجام شد.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه افزود: با توجه به وقوع جنگ تحمیلی رمضان و رعایت الزامات امنیتی مبنی بر ممنوعیت پرواز پهپاد یا هرگونه شیء پرنده در مجاورت اماکن نظامی، همچنین به‌دلیل بارندگی‌های پیاپی و ضرورت اخذ مجوزهای لازم از نهادهای امنیتی و انتظامی برای پرواز پهپاد در دوران آتش‌بس، اجرای این عملیات با اندکی تأخیر نسبت به سال‌های گذشته انجام شد.

او ادامه داد: عملیات سم‌پاشی در گستره‌ای به وسعت ۳۰ هکتار از محوطه هگمتانه و با حضور دو کارشناس دارای صلاحیت و مورد تأیید انجمن پهپادداران استان و با همکاری اعضای پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه طی دو روز به انجام رسید.

نظری‌ ارشد خاطرنشان کرد: به‌منظور به حداقل رساندن خطر حریق علف‌های خشک در مجموعه محوطه هگمتانه، علاوه بر اجرای عملیات سم‌پاشی، اقدامات پیشگیرانه دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به علف‌زنی با استفاده از دستگاه‌های مخصوص و نیز ایجاد آتش‌بُر با بهره‌گیری از ماشین‌آلات تخصصی اشاره کرد.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف حفاظت هرچه بیشتر از محوطه تاریخی هگمتانه و کاهش مخاطرات ناشی از آتش‌سوزی در فصل گرما انجام شده است.

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