بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان امروز ۱۹ خردادماه، به همراه جمعی از فعالان حوزه گردشگری استان اصفهان در سفر به آنکارا، در فستیوال بینالمللی «سین تور» حضور یافت.
معاون گردشگری استان اصفهان در حاشیه برگزاری این فستیوال گفت: در حالیکه اصفهان روزهایی پرالتهاب را پشت سر میگذاشت و از حملات دشمن در امان نبود، دیپلماسی گردشگری استان متوقف نشد و باقدرت ادامه یافت.
آبیان ادامه داد: معاونت گردشگری و فعالان این حوزه بهعنوان سربازان نظام، با حضور مؤثر در این رویداد بینالمللی از ظرفیتهای گردشگری اصفهان دفاع کرده و مذاکرات فشردهای را در دستور کار قراردادند.
به گفته معاون گردشگری استان اصفهان، در پی این رایزنیها، عضویت رسمی اصفهان در فستیوال بینالمللی «سینتور» به تأیید رسید. همچنین در مجمع این فستیوال، موضوع میزبانی اصفهان نیز موردبررسی قرار میگیرد.
او افزود: با پیگیریها و رایزنیهای انجامشده توسط یاسر احمدی، نماینده ایران و داور بینالمللی حوزه فیلمهای گردشگری، و علیرضا رئیسی، نایب رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان، امید میرود میزبانی این رویداد مهم بینالمللی برای اصفهان رقم بخورد.
گفتنی است این اقدام، نشانهای از پویایی و استمرار فعالیتهای بینالمللی حوزه گردشگری اصفهان حتی در شرایط حساس کنونی ارزیابی میشود.
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