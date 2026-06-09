به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه صنایع‌دستی به همت خانه خلاق روجا و مرکز رشد شهرستان ملایر و در آستانه ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع‌دستی برپا شده است.

در نمایشگاه صنایع‌دستی خانه خلاق ملایر، آثار هنرمندان شهرستان در رشته‌های قلم‌زنی، خراطی چوب، سفالگری، نقاشی روی چوب، چاپ دستی و سایر رشته‌ها در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

سعید کتابی فرماندار ویژه شهرستان ملایر در این برنامه با تبریک فرارسیدن روز جهانی صنایع‌دستی، برگزاری این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان شهرستان و ترویج فرهنگ استفاده از محصولات صنایع‌دستی دانست.

او ضمن تقدیر از تلاش هنرمندان و برگزارکنندگان نمایشگاه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز خلاق و نوآور در معرفی و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی تأکید کرد.

در ادامه ابراهیم جلیلی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به شعار روز جهانی صنایع‌دستی در سال‌جاری تحت عنوان صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق، اظهار کرد: صنایع‌دستی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان ملایر به شمار می‌رود و حمایت از هنرمندان این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصاد محلی داشته باشد.

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