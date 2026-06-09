به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی امینی، روستای افین را نگینی در قلب خراسان جنوبی خواند که پتانسیل‌های فراوانی در حوزه گردشگری کشاورزی دارد.

فرماندار شهرستان زیرکوه روز سه‌شنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست راهبردی جهانی‌شدن روستای افین، بر نقش بی‌بدیل مشارکت مردمی، به ویژه بانوان، در پیشبرد این اهداف تأکید کرد.

او بر لزوم احیای ابنیه تاریخی از جمله آسیاب‌های کهن و مرمت بافت با ارزش و سنگی روستا به صورت مشارکتی تأکید و خاطرنشان کرد: گردشگرانِ افین تنها با یک روستا روبرو نیستند، بلکه با مقصدی مواجه‌اند که در آن، میراث تاریخی در کنار باغات گسترده زرشک (قطب زرشک بی‌دانه جهان)، تجربه‌ای ناب از گردشگری کشاورزی را رقم می‌زند.

امینی گفت: برگزاری رویدادهای بومی و محلی در این روستا، زمینه‌ای مناسب برای پیوند فرهنگ اصیل منطقه با گردشگران جهانی فراهم خواهد کرد. افین با این رویکرد، در حال تبدیل شدن به الگویی موفق از توسعه پایدار و اشتغال‌زایی مبتنی بر اصالت‌های بومی است و گام‌های مؤثری در مسیر جهانی شدن برمی‌دارد.

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