آغاز پویش گسترده «رستوران برای همه» در اصفهان / تخفیف ۲۰ درصدی واحدهای پذیرایی از ۲۰ خردادماه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، داوود آبیان گفت: با هدف تحقق شعار «همه تا پای جان برای اصفهان» و با هدف رونق‌بخشی به صنعت گردشگری داخلی و تسهیل بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات رفاهی، پویش «رستوران برای همه» از ۲۰ تا ۲۳ خردادماه سال جاری در سطح شهر اصفهان برگزار می‌شود.

معاون گردشگری استان اصفهان با تاکید بر نقش هم‌افزایی میان‌دستگاهی در اجرای این طرح، ادامه داد: این رویداد با همکاری و نظارت مستقیم اتحادیه صنفی رستوران، تالار و تشریفات اصفهان و همراهی استانداری، شهرداری و سایر نهادهای متولی برنامه‌ریزی شده است. طی این بازه زمانی چهار روزه، واحدهای پذیرایی منتخب ملزم به ارائه ۲۰ درصد تخفیف ویژه بر روی خدمات خود به مراجعان هستند.

او با اشاره به اهمیت ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران افزود: اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور، نیازمند رویکردهای نوین در حوزه بازاریابی و تجربه‌محوری است. این پویش علاوه بر ایجاد انگیزه برای سفرهای درون‌شهری، زمینه مناسبی را برای معرفی توانمندی‌های حوزه تشریفات و پذیرایی اصفهان فراهم می‌کند.

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