از کسب ۱۵ نشان ملی تا درخشش در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا خادم، امروز ۱۹ خرداد اردیبهشت ۱۴۰۵، با تبریک فرارسیدن روز جهانی صنایعدستی، با اشاره به جایگاه هنر در این شهرستان اظهار کرد: با هدف حمایت از هنرمندان و توسعه کارآفرینی شاهد اقدامات مؤثری در حوزه صنایعدستی دزفول بودهایم که مهمترین آنها راهاندازی خانه خلاق صنایعدستی در بنای تاریخی و ارزشمند خانه سوزنگر است که در حال حاضر ۱۰ کارگاه هنری فعال در آن مشغول به تولید هستند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دزفول با بیان دستاوردهای هنری هنرمندان دزفول افزود: یکی از افتخارات اخیر این شهرستان اخذ ۱۵ نشان ملی در رشتههای کپوبافی، خراطی چوب، زیورآلات سنتی و سفال و سرامیک است که نشان از توانمندی و اصالت هنر صنعتگران دزفولی دارد.
او با اشاره به حمایتهای مالی و بیمهای افزود: در بازه زمانی اخیر تسهیلات حمایتی به ۷۵ نفر از صنعتگران پرداخت شده و ۸۵ پرونده دیگر نیز جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند. همچنین در راستای امنیت شغلی هنرمندان ۱۷۵ پرونده بیمه تأمین اجتماعی تشکیل شده است.
خادم اضافه کرد: با هدف توانمندسازی هنرمندان شش دوره آموزش صنایعدستی بهصورت کاملا رایگان برگزار و بیش از ۷۵۰ کارت صنعتگری برای فعالان این حوزه صادر شد.
او با اشاره به درخشش صنعتگران دزفولی در عرصههای بینالمللی خاطرنشان کرد: هنر دزفول از مرزها عبور کرده است؛ بهطوریکه صنعتگران ما در نمایشگاههای بینالمللی عراق و بلاروس و همچنین ۱۰ نمایشگاه ملی و کشوری حضور فعال داشته و آثار فاخر این دیار را به نمایش گذاشتهاند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دزفول با تأکید بر مزایای قانونی برای فعالان این حوزه یادآور شد: به تمامی صنعتگرانی که دارای کارت و مجوز رسمی از اداره میراثفرهنگی هستند مشوقهای مالیاتی و گمرکی طبق قوانین و مقررات اعطا میشود. بنابراین از تمامی هنرمندان دعوت میکنم با دریافت مجوزهای لازم از این حمایتهای قانونی بهرهمند شوند.
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