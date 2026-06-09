صنایع دستی؛ روایت ماندگار هویت ایرانی و نماد اقتصاد مقاومتی

عاطفه شعبانی معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در یادداشتی نوشت: ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایعدستی، از هنرمندان و صنعتگرانی تجلیل میکنیم که با خلاقیت، مهارت و عشق، تمدن کهن ایران بزرگ را روایت میکنند. از سفالهای منقوش شوش و تپه سیلک تا فرشهای نفیس ابریشمی، از قلمزنی اصفهان تا معرق شیراز و خاتمکاریهای بیبدیل، هر اثر هنری بازتابی از تاریخ، فرهنگ، باورها و آرمانهای این سرزمین است. که از صنعتگران و هنرمندان این مرز و بوم به یادگار مانده است.
بواقع صنایعدستی ایران تنها یک میراث تاریخی نیست، بلکه زیستبومی پویا برای توسعه اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری به شمار میرود. هزاران بانوی هنرمند و استادکار گمنام در سراسر کشور با تکیه بر دانش بومی و توانمندیهای فردی، ضمن حفظ فرهنگ ایرانی، سهمی ارزشمند در اقتصاد ملی ایفا میکنند. این ظرفیت مردمی نشان داده است که صنایعدستی میتواند نمونهای موفق از اقتصاد مقاومتی و تابآوری فرهنگی باشد.
در عین حال، صنایعدستی پلی میان نسلهاست. انتقال هنرهایی همچون گلیمبافی، جاجیمبافی و سایر صنایع سنتی از نسلهای گذشته به نسل جوان، تنها آموزش یک مهارت نیست؛ بلکه انتقال ارزشهایی چون صبر، دقت، خلاقیت و احترام به طبیعت و میراث بومی است. در روزگاری که مصرفگرایی و تولید انبوه بر بسیاری از عرصهها سایه افکنده، یک اثر دستساز اصیل همچنان حامل روح، هویت و ماندگاری است.
امروز هنرمندان جوان کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بازارهای آنلاین، شیوههای نوآورانه بازاریابی و بستهبندیهای خلاقانه، صنایعدستی ایران را به عرصههای بینالمللی معرفی کردهاند. این ظرفیت ارزشمند، نقش مهمی در دیپلماسی فرهنگی کشور ایفا میکند و آثار هنرمندان ایرانی را به نمادهایی زنده از فرهنگ، صلح و تمدن ایرانی در جهان تبدیل کرده است.
بر خود فرض میدانم روز جهانی صنایعدستی را به تمامی فعالان این عرصه، پیشکسوتان، جوانان خلاق، بانوان هنرمند و استادانی که در دورترین نقاط کشور، بهویژه در استان چهارفصل مازندران، در رشتههای متنوع صنایعدستی به خلق آثار ارزشمند مشغولاند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کنم.
همچنین این روز را به هنرمندان و صنعتگران شاخص کشور که بیوقفه در مسیر آفرینش، حفظ و ترویج هنرهای اصیل ایرانی گام برمیدارند، تبریک گفته و برای همه آنان توفیق روزافزون، سلامتی و تداوم این مسیر ارزشمند را آرزو دارم.
نکته: واژه «خنوع» در متن اصلی به احتمال زیاد اشتباه تایپی بوده و به «تنوع» یا «رشتههای متنوع» اصلاح شده است.
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