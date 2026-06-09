۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹

عاطفه شعبانی

صنایع دستی؛ روایت ماندگار هویت ایرانی و نماد اقتصاد مقاومتی

صنایع دستی؛ روایت ماندگار هویت ایرانی و نماد اقتصاد مقاومتی

صنایع دستی تنها یک هنر یا فعالیت اقتصادی نیست؛ جلوه‌ای از هویت فرهنگی، زیبایی‌شناسی و حافظه تاریخی یک ملت است که در نقش‌ها، رنگ‌ها و دست‌ساخته‌های هنرمندان تجلی می‌یابد. این عرصه یادآور آن حقیقت ارزشمند است که هنر اصیل هر سرزمین نه در ویترین موزه‌ها، بلکه در دستان توانمند هنرمندان آن معنا پیدا می‌کند.

عاطفه شعبانی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در یادداشتی نوشت: ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایع‌دستی، از هنرمندان و صنعتگرانی تجلیل می‌کنیم که با خلاقیت، مهارت و عشق، تمدن کهن ایران بزرگ را روایت می‌کنند. از سفال‌های منقوش شوش و تپه سیلک تا فرش‌های نفیس ابریشمی، از قلمزنی اصفهان تا معرق شیراز و خاتم‌کاری‌های بی‌بدیل، هر اثر هنری بازتابی از تاریخ، فرهنگ، باورها و آرمان‌های این سرزمین است. که از صنعتگران و هنرمندان این مرز و بوم به یادگار مانده است.

بواقع صنایع‌دستی ایران تنها یک میراث تاریخی نیست، بلکه زیست‌بومی پویا برای توسعه اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری به شمار می‌رود. هزاران بانوی هنرمند و استادکار گمنام در سراسر کشور با تکیه بر دانش بومی و توانمندی‌های فردی، ضمن حفظ فرهنگ ایرانی، سهمی ارزشمند در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. این ظرفیت مردمی نشان داده است که صنایع‌دستی می‌تواند نمونه‌ای موفق از اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری فرهنگی باشد.

در عین حال، صنایع‌دستی پلی میان نسل‌هاست. انتقال هنرهایی همچون گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی و سایر صنایع سنتی از نسل‌های گذشته به نسل جوان، تنها آموزش یک مهارت نیست؛ بلکه انتقال ارزش‌هایی چون صبر، دقت، خلاقیت و احترام به طبیعت و میراث بومی است. در روزگاری که مصرف‌گرایی و تولید انبوه بر بسیاری از عرصه‌ها سایه افکنده، یک اثر دست‌ساز اصیل همچنان حامل روح، هویت و ماندگاری است.

امروز هنرمندان جوان کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بازارهای آنلاین، شیوه‌های نوآورانه بازاریابی و بسته‌بندی‌های خلاقانه، صنایع‌دستی ایران را به عرصه‌های بین‌المللی معرفی کرده‌اند. این ظرفیت ارزشمند، نقش مهمی در دیپلماسی فرهنگی کشور ایفا می‌کند و آثار هنرمندان ایرانی را به نمادهایی زنده از فرهنگ، صلح و تمدن ایرانی در جهان تبدیل کرده است.

بر خود فرض می‌دانم روز جهانی صنایع‌دستی را به تمامی فعالان این عرصه، پیشکسوتان، جوانان خلاق، بانوان هنرمند و استادانی که در دورترین نقاط کشور، به‌ویژه در استان چهارفصل مازندران، در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی به خلق آثار ارزشمند مشغول‌اند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کنم.

همچنین این روز را به هنرمندان و صنعتگران شاخص کشور که بی‌وقفه در مسیر آفرینش، حفظ و ترویج هنرهای اصیل ایرانی گام برمی‌دارند، تبریک گفته و برای همه آنان توفیق روزافزون، سلامتی و تداوم این مسیر ارزشمند را آرزو دارم.

نکته: واژه «خنوع» در متن اصلی به احتمال زیاد اشتباه تایپی بوده و به «تنوع» یا «رشته‌های متنوع» اصلاح شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901543
ثریا هاشم‌پور
دبیر محمد آوخ

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