به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون بیگلری، پژوهشگر برجسته حوزه باستان‌شناسی پارینه‌سنگی، در فهرست اعضای سال ۲۰۲۶ آکادمی بین‌المللی پیش از تاریخ و آغاز تاریخی به عنوان یکی از پنج عضو جدید گروه «پیش از تاریخ» این نهاد علمی معتبر انتخاب شد؛ جایگاهی که برای نخستین بار به یک باستان‌شناس ایرانی اختصاص می‌یابد.

آکادمی بین‌المللی پیش از تاریخ و آغاز تاریخی در سال ۲۰۲۱ در پاریس و با ابتکار اتحادیه بین‌المللی علوم پیش از تاریخ و آغاز تاریخی تأسیس شد و مأموریت آن بهره‌گیری از ظرفیت علمی برجسته‌ترین پژوهشگران جهان برای توسعه دانش و پژوهش‌های مرتبط با تاریخ جوامع انسانی از نخستین خاستگاه‌های بشر تا پایان عصر آهن است.

گروه پیش از تاریخ این آکادمی به‌طور ویژه بر مطالعات مرتبط با جوامع شکارگر-گردآورنده، فرایندهای تکامل فرهنگی و زیستی انسان و تحولات جوامع اولیه تمرکز دارد. انتخاب بیگلری در این بخش، بازتابی از اعتبار علمی و نقش اثرگذار پژوهش‌های وی در حوزه مطالعات پارینه‌سنگی در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

از ویژگی‌های برجسته این آکادمی، حضور شماری از نامدارترین باستان‌شناسان و دانشمندان جهان در میان اعضای آن است؛ چهره‌هایی که هر یک سهمی تعیین‌کننده در پیشبرد مرزهای دانش باستان‌شناسی و انسان‌شناسی داشته‌اند و آثار علمی آنان مبنای بسیاری از پژوهش‌های معاصر این حوزه به شمار می‌رود.

ساختار این نهاد علمی متشکل از ۱۲۰ عضو در سه رده «افتخاری»، «اصلی» و «وابسته» است و انتخاب اعضا بر اساس معیارهایی همچون دستاوردهای علمی برجسته، سابقه فعالیت‌های میدانی، تأثیرگذاری پژوهشی و اعتبار بین‌المللی صورت می‌گیرد.

فریدون بیگلری، دانش‌آموخته دکترای باستان‌شناسی پارینه‌سنگی از دانشگاه بوردو فرانسه، طی بیش از دو دهه فعالیت علمی و پژوهشی، نقش مؤثری در توسعه مطالعات پیش از تاریخ ایران ایفا کرده است. هدایت و مشارکت در پروژه‌های شاخص میدانی از جمله کاوش‌های باستان‌شناسی در غارهای مرتاریک و وزمه در استان کرمانشاه، غارهای یافته و قمری در لرستان، محوطه قلعه‌بزی در اصفهان، محوطه دربند رشی در گیلان و همچنین مدیریت برنامه نجات‌بخشی محوطه‌های باستان‌شناسی محدوده سد داریان در استان کردستان، بخشی از کارنامه علمی وی را تشکیل می‌دهد.

بیگلری همچنین در تهیه و تدوین پرونده‌های ثبت جهانی یونسکو، از جمله پرونده «چشم‌انداز فرهنگی ماسوله» و پرونده «محوطه‌های پیش از تاریخی دره خرم‌آباد»، مشارکت علمی مؤثر داشته و در معرفی ظرفیت‌های برجسته میراث‌فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کرده است.

وی افزون بر فعالیت‌های میدانی و پژوهشی، به عنوان عضو هیئت مشورتی دانشنامه ایرانیکا نیز در حوزه ترویج دانش، تولید محتوای علمی و گسترش مطالعات مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران حضوری فعال دارد.

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