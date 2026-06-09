عادل شهرزاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان به مناسبت 20 خرداد روز جهانی صنایعدستی در یادداشتی نوشت: روز جهانی صنایعدستی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه یکی از ارکان اصلی هویتساز و اقتصاد آفرین کشور است؛ حوزهای که فرهنگ، خلاقیت، مهارت و معیشت در آن پیوندی ناگسستنی دارند.
صنایعدستی تنها بازتاب ذوق و هنر مردمان یک سرزمین نیست؛ بلکه ظرفیتی راهبردی برای توسعه اقتصاد مردمی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تابآوری اجتماعی است. در استان هرمزگان، این ظرفیت به دلیل پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی و گستره جغرافیایی، جایگاهی ممتاز دارد.
هرمزگان، استانی است که هنر در تاروپود زندگی مردم جریان دارد. از جزایر و سواحل تا روستاها، صنایعدستی بخشی از حافظه جمعی ماست. هنرهایی نظیر گلابتوندوزی، خوسدوزی، حصیربافی، سفالگری، رودوزیهای سنتی و صنایعدستی دریایی، تنها کالا برای عرضه نیستند؛ بلکه روایتگر اقلیم، باورها و تجربه زیسته نسلهای متوالی این دیارند. همین ویژگی، صنایعدستی هرمزگان را به پیوندی عمیق میان فرهنگ و اقتصاد تبدیل کرده است.
امروز بیش از ۸۵ هزار صنعتگر فعال در هرمزگان حضور دارند که از این میان، بیش از ۶۲ هزار نفر دارای مجوز رسمی فعالیت هستند. این آمار نشان میدهد صنایعدستی در هرمزگان نه یک فعالیت حاشیهای، بلکه بدنهای پویا و اثرگذار در اقتصاد استان است. این جمعیت عظیم، سرمایه انسانی ارزشمندی است که با حمایت هدفمند، میتواند نقش کلیدی در اشتغالزایی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی خانوارها، بهویژه بانوان هنرمند استان ایفا کند.
اقتصاد صنایعدستی ازآنجهت اهمیت دارد که بر پایه سرمایههای بومی شکل میگیرد؛ مواد اولیه محلی، دانش سنتی و مهارت فردی، عناصر اصلی تولید در این بخش هستند. به همین دلیل، صنایعدستی با سرمایهگذاری اندک، ارزشافزوده و اشتغال بالایی ایجاد میکند که برای تقویت مشاغل خانگی در مناطق روستایی و ساحلی هرمزگان، فرصتی بینظیر است.
بااینحال، توسعه این حوزه تنها با تکیه بر تولید سنتی میسر نیست. امروز نیازمند ارتقای نگاه به صنایعدستی در سطح اقتصاد خلاق و بازارمحور هستیم. آنچه آینده این حوزه را تضمین میکند، تکمیل زنجیره ارزش است؛ از آموزش، طراحی و تولید تا بستهبندی، برندینگ و بازاریابی. صنعتگر امروز باید علاوه بر حفظ اصالت، با نیاز بازار و ذائقه مخاطب داخلی و خارجی آشنا باشد.
یکی از مزیتهای کلیدی هرمزگان، پیوند این حوزه با گردشگری است. هرمزگان به عنوان یکی از قطبهای گردشگری ساحلی، بستر مستعدی برای عرضه صنایعدستی فراهم آورده است.
رویکرد ما عبور از شیوههای سنتی عرضه و حرکت به سمت یک نظام حرفهای است. ایجاد بازارچههای دائمی استاندارد، توسعه فروشگاههای تخصصی، حضور هدفمند در نمایشگاههای بینالمللی و طراحی تجربه خرید برای گردشگران، از اولویتهای راهبردی این ادارهکل است. صنایعدستی نباید صرفاً یک سوغات ساده باشد، بلکه باید به بخشی از روایت سفر به هرمزگان تبدیل شود.
علاوه بر این، حضور جدی در اقتصاد دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر است. تولید محتوای هوشمندانه، استفاده از بستهبندیهای خلاقانه و بهرهگیری از بسترهای فروش آنلاین، میتواند محصولات هرمزگان را به بازارهای فراتر از مرزهای استان و کشور برساند.
در کنار توسعه بازارهای داخلی، توجه به بازارهای جهانی نیز میتواند افق تازهای پیشروی صنایعدستی هرمزگان بگشاید. بسیاری از تولیدات این استان به دلیل اصالت فرهنگی، استفاده از مواد اولیه طبیعی و برخورداری از هویت بومی، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بینالمللی دارند. توسعه صادرات صنایعدستی مستلزم استانداردسازی تولید، بهبود بستهبندی، برندسازی منطقهای و بهرهگیری از دیپلماسی فرهنگی و نمایشگاههای تخصصی جهانی است. با برنامهریزی هدفمند، صنایعدستی هرمزگان میتواند نهتنها به عنوان یک سوغات محلی، بلکه به عنوان نمایندهای از هنر و فرهنگ ایرانی در بازارهای جهانی شناخته شود.
در نهایت، نقش سیاستگذاری، آموزش و حمایتهای هدفمند، تعیینکننده است. ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، آموزش مهارتهای بازاریابی و حمایت از نوآوری، در کنار صنعتگران خواهد بود تا آنان نه فقط تولیدکننده یک اثر هنری، بلکه نقش آفرینانی موثر در اقتصاد محلی و ملی باشند.
روز جهانی صنایعدستی، پاسداشت اراده انسانهایی است که با کمترین امکانات، بیشترین ارزش را خلق میکنند. ما باور داریم که با تلفیق هنر، بازار و گردشگری، صنایعدستی هرمزگان میتواند به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد مردمی و توسعه پایدار استان تبدیل شود. اقتصادی که ریشه در فرهنگ دارد و بر توان مردم استوار است.
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