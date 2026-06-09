۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵

نخستین رویداد توانمندسازی هنرمندان در زنجیره ارزش صنایع‌دستی خلاق، در کرمان برگزار شد

نخستین رویداد توانمندسازی هنرمندان در زنجیره ارزش صنایع‌دستی خلاق، در کرمان برگزار شد

نخستین نشست تخصصی توانمندسازی هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی استان کرمان، با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی خلاق با محوریت هنر، فناوری، بازاریابی دیجیتال و توسعه بازار با حضور مسئولان استانی، فعالان بخش خصوصی و جمعی از هنرمندان در اکونوموزه بانو حیاتی کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این رویداد روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، به همت شرکت دانش‌بنیان هدیه جاده ابریشم (تنها شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه صنایع دستی) و شرکت مطالعات اقتصادی آساک سازماندهی و با حضور غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، زهرا موسی‌پور مشاور استاندار و جمعی از فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی کرمان در اکونوموزه بانو حیاتی برگزار شد.

محورهای این رویداد شامل نیازسنجی، طراحی خلاق و بازار پذیر، تامین منابع، تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال و توسعه بازار صنایع‌دستی بود.

غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایع دستی با اشاره به جایگاه برتر کرمان در صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایران از سوی مسئولان کشوری گفت: بزرگ‌ترین چالش این حوزه را یافتن بازار فروش است و اگر نتوانیم محصول را بفروشیم، هنرمند دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ادامه ندارد، باید کاری کنیم که هیچ محصول صنایع دستی ایران روی زمین نمانده و محصولی که وارد بازار جهانی می‌شود، به عنوان سفیر فرهنگ و هنرکرمان عمل کنند.

فرخی با تاکید بر ضرورت همراهی دولت و بخش خصوصی افزود: دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و همه باید در کنار بخش خصوصی بایستیم و این همراهی است که می‌تواند صنایع دستی کرمان را به جایگاه واقعی‌اش برساند.

این رویداد در چارچوب سیاست‌های توسعه صنایع‌دستی خلاق استان و با هدف اتصال هنرمندان کرمانی به زنجیره ارزش ملی و بین‌المللی برگزار شد و بر ضرورت همگرایی بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه هنری از طرف حاضران در این نشست تاکید شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901554
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha