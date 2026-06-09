به گزارش خبرنگار میراث آریا، این رویداد روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، به همت شرکت دانشبنیان هدیه جاده ابریشم (تنها شرکت دانشبنیان کشور در حوزه صنایع دستی) و شرکت مطالعات اقتصادی آساک سازماندهی و با حضور غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، زهرا موسیپور مشاور استاندار و جمعی از فعالان و هنرمندان صنایعدستی کرمان در اکونوموزه بانو حیاتی برگزار شد.
محورهای این رویداد شامل نیازسنجی، طراحی خلاق و بازار پذیر، تامین منابع، تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال و توسعه بازار صنایعدستی بود.
غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایع دستی با اشاره به جایگاه برتر کرمان در صنایعدستی و هنرهای سنتی ایران از سوی مسئولان کشوری گفت: بزرگترین چالش این حوزه را یافتن بازار فروش است و اگر نتوانیم محصول را بفروشیم، هنرمند دیگر هیچ انگیزهای برای ادامه ندارد، باید کاری کنیم که هیچ محصول صنایع دستی ایران روی زمین نمانده و محصولی که وارد بازار جهانی میشود، به عنوان سفیر فرهنگ و هنرکرمان عمل کنند.
فرخی با تاکید بر ضرورت همراهی دولت و بخش خصوصی افزود: دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد و همه باید در کنار بخش خصوصی بایستیم و این همراهی است که میتواند صنایع دستی کرمان را به جایگاه واقعیاش برساند.
این رویداد در چارچوب سیاستهای توسعه صنایعدستی خلاق استان و با هدف اتصال هنرمندان کرمانی به زنجیره ارزش ملی و بینالمللی برگزار شد و بر ضرورت همگرایی بخشهای دولتی، خصوصی و جامعه هنری از طرف حاضران در این نشست تاکید شد.
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