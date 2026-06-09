۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱

نخستین نمایشگاه صنایع‌دستی سال ۱۴۰۵ در شهرستان قرچک برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه صنایع‌دستی سال ۱۴۰۵ در شهرستان قرچک برگزار می‌شود

نخستین دوره نمایشگاه صنایع‌دستی سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از تولیدات بومی، توانمندسازی بانوان کارآفرین و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان قرچک از ۱۸ تا ۳۱ خردادماه برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید ژاله‌نیا گفت: نخستین دوره نمایشگاه صنایع‌دستی سال ۱۴۰۵ با شعار «هنر دست، ثروت ماندگار» و با هدف حمایت از تولیدات بومی و توانمندسازی بانوان کارآفرین در شهرستان قرچک برگزار می‌شود.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک افزود: این نمایشگاه با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین برنامه‌ریزی شده است.
او افزود: در این نمایشگاه آثار و تولیدات هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و زمینه معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی فراهم خواهد شد.
ژاله‌نیا اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۳۱ خردادماه در نمایشگاه دائمی شهرداری قرچک برپا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت یک بعدازظهر تا ۸ شب از آن بازدید کنند.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، حمایت از هنرمندان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ترویج استفاده از محصولات بومی دارد و این اداره در راستای توسعه و رونق صنایع‌دستی شهرستان از چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901558
وجیهه قاسمی
دبیر مهدی ارجمند

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