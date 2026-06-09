به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید ژاله‌نیا گفت: نخستین دوره نمایشگاه صنایع‌دستی سال ۱۴۰۵ با شعار «هنر دست، ثروت ماندگار» و با هدف حمایت از تولیدات بومی و توانمندسازی بانوان کارآفرین در شهرستان قرچک برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک افزود: این نمایشگاه با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: در این نمایشگاه آثار و تولیدات هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و زمینه معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی فراهم خواهد شد.

ژاله‌نیا اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۳۱ خردادماه در نمایشگاه دائمی شهرداری قرچک برپا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت یک بعدازظهر تا ۸ شب از آن بازدید کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، حمایت از هنرمندان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ترویج استفاده از محصولات بومی دارد و این اداره در راستای توسعه و رونق صنایع‌دستی شهرستان از چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کند.

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