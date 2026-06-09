بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ساناز رمجی روز سه شنبه 19 خردادماه 1405 با اعلام این خبر گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای صنایعدستی هرمزگان، حمایت از هنرمندان بومی و ترویج فرهنگ خرید محصولات اصیل دستساز، روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه در مجتمع تجاری علاالدین بندرعباس برگزار میشود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: در این برنامه، آثار متنوع هنرمندان صنایعدستی استان در معرض دید و فروش علاقهمندان قرار میگیرد و بازدید از نمایشگاه نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ امکانپذیر است.
رمجی با تأکید بر اهمیت صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصاد خلاق اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای معرفی هنرهای اصیل، حمایت از هنرمندان و تقویت پیوند میان مردم و تولیدات سنتی است.
به گفته معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، این نمایشگاه با حضور هنرمندان صنایعدستی استان برگزار میشود و تلاش دارد جلوهای از اصالت، هویت و ظرفیتهای اقتصاد خلاق هرمزگان را به نمایش بگذارد.
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