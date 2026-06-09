برگزاری دوره مخاطرات هلال احمر ویژه زنان سرپرست خانوار در روستای دَرَک

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، انور سینگله روز سهشنبه ۱۹ خردادماه اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای آگاهی عمومی، افزایش آمادگی جامعه محلی (Local Community) بهویژه زنان سرپرست خانوار (Female Heads of Household) در برابر حوادث و بحرانها، توسعه فرهنگ نوعدوستی و تقویت مشارکتهای مردمی (Community Participation) در فعالیتهای امدادی و داوطلبانه (Volunteer Activities) برگزار شد و با استقبال چشمگیر ساکنان منطقه همراه بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی زرآباد ادامه داد: شرکتکنندگان در این برنامه آموزشی با مباحثی همچون شناخت مخاطرات (Hazards) طبیعی و انسانی، شیوههای صحیح مواجهه با بحرانها، اصول اولیه امدادرسانی (First Aid)، نقش داوطلبان (Volunteers) در مدیریت بحران (Crisis Management) و اهمیت مشارکت اجتماعی در کاهش آسیبهای ناشی از حوادث (Disaster Risk Reduction) آشنا شدند.
او افزود: برگزاری چنین دورههایی در مناطق گردشگری و جوامع محلی، علاوه بر افزایش تابآوری اجتماعی (Social Resilience)، زمینهساز شکلگیری شبکهای از داوطلبان آموزشدیده (Trained Volunteers) و توانمند خواهد بود که میتوانند در شرایط اضطراری نقش مؤثری در امداد و نجات (Relief and Rescue)، کمکرسانی و حمایت از همنوعان و گردشگران (Tourists) ایفا کنند.
به گفته سینگله، روستای گردشگری دَرَک (Darak Village)، یکی از مقاصد شاخص گردشگری سواحل مَکران (Makran Coast) در جنوب سیستان و بلوچستان، به دلیل برخورداری از ظرفیتهای منحصربهفرد طبیعی و حضور مستمر گردشگران، نیازمند توسعه آموزشهای عمومی و تقویت آمادگی جامعه محلی در حوزه مدیریت مخاطرات (Hazard Management) و امداد و نجات (Relief and Rescue) است؛ موضوعی که میتواند در ارتقای ایمنی ساکنان و مسافران این مقصد گردشگری نیز نقش بسزایی داشته باشد.
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