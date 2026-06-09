تهران باید در رأس توسعه گردشگری کشور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین سپهری امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و بازدید از بخش‌های مختلف و اماکن تحت پوشش این اداره‌کل، در جلسه شورای معاونان به میزبانی علی طلوعی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران شرکت کرد.

در این نشست، معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران گزارشی از ظرفیت‌ها، شاخص‌ها، برنامه‌ها و نیازهای این حوزه در پایتخت ارائه کردند. بر اساس این گزارش، استان تهران با ۱۲۲ موزه فعال، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار بافت تاریخی و سه اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است.

۱۴۲ هتل فعال، ۱۲۰ سفره‌خانه سنتی، استقرار حدود ۵۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور و فعالیت بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ راهنمای گردشگری، بخشی از زیرساخت‌های گردشگری استان تهران را تشکیل می‌دهد. همچنین عنوان شد که تهران میزبان بیش از ۶۰ درصد رویدادهای ملی و ۷۰ درصد رویدادهای بین‌المللی کشور است و نقش مهمی در توسعه گردشگری و اقتصاد فرهنگی کشور ایفا می‌کند.



در حوزه صنایع‌دستی نیز استان تهران با دارا بودن ۱۹۰ رشته از مجموع ۲۹۰ رشته صنایع‌دستی کشور و بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کارگاه فعال، جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی دارد. و از میان حدود سه‌هزار اثر واجد ارزش ثبتی در استان، تاکنون یک‌هزار اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

در بخش سرمایه‌گذاری نیز اعلام شد از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۰ موافقت اصولی صادر شده و ۱۱۵ پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مرحله احداث قرار دارد.

در ادامه معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه را تشریح کردند. کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و توسعه‌ای، ضرورت تقویت انگیزه و نگهداشت نیروهای تخصصی و همچنین تأمین منابع مالی برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

در ادامه بر ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده، حفاظت از آثار تاریخی استان و تدوین روایت منسجم از تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در پایان با تأکید بر اهمیت جایگاه گردشگری در توسعه استان گفت: «تهران باید در رأس توسعه گردشگری کشور قرار گیرد.»

سپهری تدوین سند توسعه گردشگری استان تهران را ضروری دانست و افزود: «این سند باید با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تعیین اولویت‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان تهیه و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و تصویب شود.»

او همچنین بر حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده استان تهران در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد.

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