برگزاری تور تخصصی و تجلیل از هنرمندان فعال در شهرستان پردیس

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پوران غندالی امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: شهرستان پردیس به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت، در سال‌های اخیر پذیرای شمار زیادی از هنرمندان توانمند و خلاق صنایع‌دستی شده است و این ظرفیت، فرصت مناسبی را برای توسعه و ترویج هنرهای سنتی کشور فراهم کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس افزود: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با بهره‌گیری از این ظرفیت، برگزاری تورهای تخصصی صنایع‌دستی را با هدف فرهنگ‌سازی، اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی در سطوح خرد و کلان در دستور کار قرار داده است.

او در ادامه بیان کرد: تور تخصصی روز جهانی صنایع‌دستی با محوریت بازدید از کارگاه ساخت ساز سنتی چنگ و کارگاه سفالگری در منطقه کمرد، روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان در این برنامه با فرآیند تولید و خلق آثار صنایع‌دستی از نزدیک آشنا خواهند شد.

غندالی تصریح کرد: همزمان با گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی، آیین تجلیل از هنرمندان جوان، خلاق و فعال شهرستان نیز در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پردیس برگزار می‌شود که هدف از آن افزایش انگیزه هنرمندان برای تداوم مسیر حفظ، احیا و پاسداشت اصالت صنایع‌دستی است.

پوران غندالی خاطرنشان کرد: فرآیند تولید صنایع‌دستی از جذابیت‌های ویژه برای بازدیدکنندگان برخوردار است و همین ویژگی می‌تواند کارگاه‌های صنایع‌دستی را به مقاصد مهم گردشگری تبدیل کند.

او ادامه داد: شهرستان پردیس با دارا بودن بیش از ۱۵۰ کارگاه صنایع‌دستی، ظرفیت قابل توجهی برای معرفی و توسعه گردشگری صنایع‌دستی دارد و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و معرفی هنرهای سنتی کشور ایفا کند.

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