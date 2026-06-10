اجرای عملیات جامع بهسازی و بازآفرینی هویت بصری روستای هدف گردشگری ریاب گناباد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا حمیدرضا محمودی قوژدی روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستای ریاب اظهار کرد: این اقدامات که توسط دهیاری روستای ریاب به عملیات تبدیل شده‌اند، در چهار محور «مدیریت منظر»، «ایمنی شهری»، «صیانت از میراث» و «توسعه رفاه اجتماعی» برای تبدیل ریاب به الگویی از «گردشگری پایدار» اجرا شده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد با اشاره به اهمیت مدیریت منظر روستای هدف گردشگری ریاب گفت: عملیات رنگ‌آمیزی تخصصی، زیباسازی محیطی و نصب المان‌های فرهنگی که توسط دهیاری روستای ریاب اجرا شد که منجر به تقویت «هویت بصری» منطقه شده است.

محمودی قوژدی افزود: با تلاش دهیاری ریاب در نصب بیش از ۱۰۰ تابلوی راهنمای گردشگری، نام‌گذاری معابر و استقرار سیستم‌های روشنایی و برج‌های نوری، کیفیت «تجربه گردشگری شبانه» به سطح استانداردهای بین‌المللی ارتقا یافته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد با اشاره به برنامه‌های مرتبط با نوسازی زیرساخت‌های ایمنی و شهری اظهار کرد: در راستای ارتقای استانداردهای ایمنی و دسترسی‌پذیری، اقدامات زیرساختی گسترده‌ای با مدیریت و اجرای دهیاری روستای ریاب انجام شد.

او افزود: بهسازی و آسفالت حدود شش هزار مترمربع از ورودی روستا و ۸ معبر فرعی، اصلاح جامع شبکه برق و تعویض و جابجایی ۴۰ تیر برق فرسوده در معابر، تأمین امنیت معابر از طریق نصب دوربین‌های مداربسته توسط دهیاری ریاب عملیاتی شد.

محمودی قوژدی صیانت از میراث و بهسازی کالبدی را جزو اولویت‌ برنامه‌های روستای ریاب عنوان کرد و گفت: با رویکرد حفاظتی در بافت تاریخی، اجرای سنگ‌فرش در ۲۵۰ متر مربع پیرامون قلعه میانی و چهارهزار متر مربع در معابر با ارزش برای صیانت از «کالبد اصیل»، مرمت تخصصی معابر و دیوارهای بافت تاریخی، بهسازی مسیر آرامستان روستا و ارتقای استانداردهای بهداشتی با بهسازی سرویس‌های بهداشتی عمومی توسط دهیاری انجام شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد تصریح کرد: توسعه رفاه اجتماعی و فضاهای سبز یکی از معیارهای سازمان جهانی گردشگری، و رضایت بومی است که در این راستا، دهیاری روستای ریاب با نگاهی به توسعه پایدار، تغییرات چشمگیری در بخش رفاهی ایجاد کرده است.

محمودی قوژدی افزود: احداث زمین مینی‌فوتبال با چمن مصنوعی برای تقویت تعاملات اجتماعی جوانان، توسعه فضای سبز با احداث بوستان دهیاری و بهسازی کف‌پوش پارک کودکان، توسط دهیاری ریاب اجرا شده که باعث افزایش سرمایه اجتماعی در روستا شده و محیطی شاداب را برای میزبانان بومی فراهم کرده است.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد تاکید کرد: این مجموعه برنامه‌ها که در قالب یک همکاری استراتژیک با دهیاری روستای ریاب به ثمر رسیده، فراتر از یک بهسازی فیزیکی، بلکه یک سرمایه‌گذاری هدفمند بر روی «برندینگ مقصد» است، هدف ما این است که ریاب در پرونده ارزیابی سازمان جهانی گردشگری، در شاخص‌های «پایداری زیرساختی»، «رفاه اجتماعی» و «حفاظت از میراث ملموس»، امتیازات ممتازی را کسب کرده و جایگاه گناباد را در نقشه گردشگری جهان تثبیت کند. ‌

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