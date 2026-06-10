به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری با اشاره به اقدامات شورای شهر و شهرداری سرعین در تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، صدور پروانه رایگان برای طرحهای سرمایهگذاری گردشگری را اقدامی ارزشمند و پیشرو در سطح کشور دانست و از نقش این نهادها در رونق سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری قدردانی کرد.
در جریان این نشست و همچنین بازدید مشترک از طرحهای گردشگری شهرستان سرعین، موضوع تخصیص مکانی مناسب برای برگزاری رویدادهای گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه این رویدادها تأکید شد.
همچنین مقرر شد شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین، زمینی مناسب برای احداث مرکز صنایع دستی شهرستان در اختیار ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه سرعین به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور و شهری شناختهشده در سطح بینالمللی، اظهار کرد: ظرفیتهای موجود این شهرستان زمینه مناسبی برای توسعه صنایعدستی فراهم کرده است.
او افزود: احداث مرکز و نمایشگاه دائمی صنایعدستی در سرعین میتواند ضمن تقویت این حوزه، زمینه ایجاد اشتغال، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی و در نهایت توسعه اقتصادی منطقه فراهم آورد
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