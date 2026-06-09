به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد افشار، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل، گفت: این نمایشگاه با مشارکت هنرمندان و فعالان صنایع دستی شهرستان کوثر در هشت رشته مختلف و در قالب ۱۰ غرفه برگزار میشود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیها، تولیدات و هنرهای بومی منطقه فراهم خواهد کرد.
او افزود: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۰ خردادماه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی دایر بوده و علاقهمندان میتوانند از آثار و محصولات عرضهشده توسط هنرمندان شهرستان بازدید کنند.
افشار با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایع دستی اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، رونق اقتصادی و توسعه بازار فروش محصولات صنایع دستی دارد.
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل همچنین از عموم مردم، گردشگران و علاقهمندان به هنرهای سنتی دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، از تولیدات هنرمندان شهرستان کوثر حمایت کنند.
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