۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان کوثر

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان کوثر

سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل، از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان کوثر به مناسبت روز جهانی صنایع دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد افشار، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل، گفت: این نمایشگاه با مشارکت هنرمندان و فعالان صنایع دستی شهرستان کوثر در هشت رشته مختلف و در قالب ۱۰ غرفه برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌ها، تولیدات و هنرهای بومی منطقه فراهم خواهد کرد.

او افزود: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۰ خردادماه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی دایر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از آثار و محصولات عرضه‌شده توسط هنرمندان شهرستان بازدید کنند.

افشار با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایع دستی اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، رونق اقتصادی و توسعه بازار فروش محصولات صنایع دستی دارد.

سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل همچنین از عموم مردم، گردشگران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، از تولیدات هنرمندان شهرستان کوثر حمایت کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901481
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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