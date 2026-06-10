به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود پزشکیان عصر دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در آیین افتتاح رسمی راه‌آهن اردبیل که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: با وجود بحران‌ها، جنگ‌ها، تحریم‌ها و مسائل مختلف، این پروژه پس از ۲۲ سال به نتیجه رسید و امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

او با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم برای تکمیل این طرح افزود: تمام تلاش دولت بر این بود که پروژه راه‌آهن اردبیل هرچه سریع‌تر به پایان برسد. این طرح ۲۲ سال پیش آغاز شده بود و در حالی که روند اجرای آن با کندی پیش می‌رفت، با بسیج امکانات و تلاش شبانه‌روزی، در مدت ۱۸ ماه تکمیل شد.

رئیس‌جمهوری از مدیران و مسئولان اجرایی این پروژه قدردانی کرد و گفت: تلاش و پیگیری مستمر مدیران و دست‌اندرکاران باعث شد این طرح مهم زیرساختی در شرایط دشوار کشور به سرانجام برسد.

پزشکیان افتتاح راه‌آهن اردبیل را نمادی از تداوم مسیر توسعه کشور دانست و تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه نشان می‌دهد که ایران با وجود همه فشارها و چالش‌ها، همچنان در مسیر پیشرفت، آبادانی و حل مشکلات مردم حرکت می‌کند.

او تأکید کرد: با همراهی مردم، مدیران و نمایندگان، بر مشکلات غلبه خواهیم کرد و روند توسعه کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهوری همچنین با گرامیداشت یاد شهدا، دستور افتتاح رسمی خط آهن اردبیل–میانه به طول ۱۷۳ کیلومتر را صادر کرد.

راه‌آهن اردبیل- میانه با هدف تسهیل حمل‌ونقل مسافر و بار، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شمال‌غرب کشور و پاسخگویی به مطالبات دیرینه مردم استان اردبیل، تکمیل و به بهره برداری رسید.

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