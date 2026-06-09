به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهباز محمودی با اشاره به جایگاه ویژه خانه تاریخی آیتالله طالقانی در میراثفرهنگی استان البرز، اظهار کرد: منزل مرحوم آیتالله طالقانی یکی از ارزشمندترین و شاخصترین بناهای تاریخی استان محسوب میشود که علاوه بر برخورداری از ویژگیهای معماری و هویتی، به واسطه انتساب به یکی از شخصیتهای تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران از اهمیت فرهنگی و اجتماعی ویژهای برخوردار است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: این مجموعه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و همین موضوع مسئولیت دستگاههای متولی را برای حفاظت، نگهداری و احیای آن دوچندان کرده است. اداره کل میراث فرهنگی البرز نیز با همین رویکرد، حفظ و بهرهبرداری فرهنگی از این بنای ارزشمند را در دستور کار قرار داده است.
او تصریح کرد: امروز نگاه ما به آثار تاریخی، نگاهی مبتنی بر احیای هویت و بازگرداندن آنها به چرخه زندگی فرهنگی جامعه است. خانه آیتالله طالقانی نیز میتواند به مرکزی برای معرفی اندیشهها، فعالیتها و نقش این شخصیت برجسته در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
محمودی ادامه داد: در همین راستا، نشست مشترکی با فرزند مرحوم آیتالله طالقانی برگزار شد و طی آن درباره نحوه اجرای طرح مرمت، بازسازی، ساماندهی فضاها و همچنین چگونگی استقرار آثار و اسناد مرتبط با ایشان گفتوگو و هماهنگیهای لازم انجام شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: خوشبختانه برای اجرای این طرح، اعتبار مناسبی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تخصیص یافته است که این موضوع امکان آغاز عملیات اجرایی و تسریع روند آمادهسازی مجموعه را فراهم میکند.
او با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این مجموعه گفت: هدف این است که خانه تاریخی آیتالله طالقانی فقط به یک بنای مرمتشده تبدیل نشود، بلکه به موزهای پویا و اثرگذار بدل شود که بتواند روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ایران باشد.
محمودی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، اسناد تاریخی، تصاویر، دستنوشتهها، کتابها، آثار مکتوب و دیگر یادگارهای مرتبط با مرحوم آیتالله طالقانی در این مجموعه گردآوری و به نمایش گذاشته خواهد شد تا بازدیدکنندگان بتوانند با ابعاد مختلف زندگی، اندیشهها و فعالیتهای این شخصیت برجسته آشنا شوند.
معاون میراثفرهنگی البرز با بیان اینکه خانههای شخصیتهای تأثیرگذار تاریخی و فرهنگی، بخشی از حافظه جمعی ملتها را شکل میدهند، اظهار کرد: حفاظت از چنین بناهایی پاسداری از بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه است. به همین دلیل تلاش داریم این مجموعه به شکلی شایسته و در شأن جایگاه مرحوم آیتالله طالقانی احیا و معرفی شود.
او با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این پروژه گفت: راهاندازی موزه آیتالله طالقانی علاوه بر حفظ میراثفرهنگی، میتواند به غنای زیرساختهای گردشگری فرهنگی استان البرز نیز کمک کند. معرفی چهرههای شاخص ملی از طریق موزهها و خانهموزهها یکی از روشهای مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به تاریخ معاصر کشور است.
محمودی توضیح داد: استان البرز از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و احیای بناهای شاخص میتواند زمینهساز شکلگیری مسیرهای جدید گردشگری و جذب علاقهمندان به تاریخ، فرهنگ و میراث معنوی کشور شود.
معاون میراثفرهنگی البرز در پایان بیان کرد: امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز و اجرای برنامههای پیشبینیشده، عملیات مرمت و تجهیز این مجموعه طبق زمانبندی تعیینشده به پایان برسد و تا پایان شهریورماه، خانه تاریخی آیتالله طالقانی به عنوان موزهای تخصصی و فرهنگی در اختیار مردم، پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان قرار گیرد.
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