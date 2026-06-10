به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه، در نشستی با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و شهردار ابرکوه، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی با­ هدف حفظ، بهسازی و ساماندهی معابر بافت تاریخی این شهر منعقد شد.

این تفاهم‌نامه در راستای ارتقای سیمای شهری، بهبود زیرساخت‌های معابر، تسهیل تردد شهروندان و صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی بافت تاریخی ابرکوه به امضا رسیده است.

در این نشست، طرفین بر ضرورت حفظ اصالت و هویت تاریخی بافت ارزشمند ابرکوه تأکید کرده و اجرای پروژه‌های بهسازی و ساماندهی را در چارچوب ضوابط و ملاحظات میراث‌فرهنگی از اولویت‌های مشترک دانستند.

همچنین بر تداوم همکاری و هماهنگی میان شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های مرتبط با حفاظت، احیا و ساماندهی بافت تاریخی ابرکوه تأکید شد.

انتهای پیام/